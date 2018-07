Gustavo Salle presentó denuncia penal por posible extorsión en el marco de la renuncia de Wilmar Valdez

"Yo no escuché los audios, pero me manejo con la información periodística", dijo el abogado.

El abogado Gustavo Salle presentó una denuncia ante la Fiscalía por la renuncia de Wilmar Valdez a la presidencia de la AUF a pocas horas de llevarse adelante las elecciones: el caso involucra una serie de audios que estarían directamente relacionados con la dimisión de Valdez. En este sentido, el abogado denuncia penalmente el caso por una posible extorsión al exjerarca.

“Conforme a lo que trasciende sobre el contenido de los audios, denuncio delitos contra la Administración pública. Es decir, actitudes de gobernantes que implicarían daño a la Administración pública.

Yo no escuché los audios, pero me manejo con la información periodística. Pero también tengo algunos comentarios de personas vinculadas al fútbol, cuya certeza no estoy en condiciones de aseverar.

Los elementos de prensa son muy importantes y generalmente son en los que me fundo para movilizar a la Fiscalía. De todas maneras, quien tiene las potestades y el deber-poder de investigar es el fiscal.

Tengo entendido que hubo determinado comentario en relación a todo el aspecto de seguridad tecnológica del fútbol, en lo que tiene que ver con las compras y las licitaciones.

En todo lo que tiene que ver con la contratación estatal, este Gobierno se ha caracterizado por violar la ley y la Constitución. Esa conducta reiterativa y antijurídica por parte del Gobierno es la que me lleva a formular esta denuncia”.