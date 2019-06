Gustavo Zubía: “los fiscales se convirtieron en caniches cuando deberían ser ovejeros alemanes para atacar el delito”

El ex fiscal dijo la culpa no es del fiscal, sino del sistema. Zubía inauguró el local de su agrupación, que apoya la precandidatura de Julio María Sanguinetti.

El ex fiscal Gustavo Zubía se refirió a la situación de los fiscales:

“Los compañeros fiscales han hecho un esfuerzo brutal en los últimos años para lograr viabilizar el combate contra el delito. Sucede que están atados con varios candados, con varias cadenas. Por eso me refiero a que hoy se convirtieron en caniches cuando deberían ser ovejeros alemanes para atacar el delito. La culpa no la tiene el fiscal, la culpa la tiene el sistema que provocó algo que no se conocía. En los últimos días hubo un paro de fiscales, que en 115 años de la Fiscalía nunca había existido. Los fiscales hoy están ahogados con un sistema que no les da posibilidades de ser eficientes y el delito está de parabienes. No es con formatos militaristas que se combate el delito, no es con tanquetas ni ametralladoras, no es con estrategias militares, no es con la presencia de las Fuerzas Armadas porque el día de mañana la Policía o las Fuerzas Armadas atrapan el delincuente y con el sistema procesal que tenemos, el delincuente recupera la libertad o sufre condenas ridículas. No es quien lo atrapa, es quién lo condena y a qué lo condena. La ley está irrespetada”.