Gustavo Zubía: “Yo pedí el procesamiento con prisión de la señora Irma Leites en un caso parecido, cada fiscal tiene su formato para actuar”

En relación a las formalizaciones por los destrozos provocados en la marcha anti G20, Gustavo Zubía criticó "la benignidad" del nuevo Código del Proceso Penal y aseguró que "desprestigia al sistema judicial".

Las declaraciones del exfiscal Gustavo Zubía, en relación al fallo contra los dos hombres que cometieron actos vandálicos en la marcha anti G-20. Además, Zubía también critica el nuevo Código del Proceso Penal:

Mi lectura es muy negativa y aplica no solamente a lo que puede haber realizado el fiscal Romano, sino a todo el entorno de poderes que actuaron acá. El jefe de Policía dice: yo ordené reprimir, y eso no pasó. Algo pasó, se cortó la cadena de mando. El presidente del FA dice: hubiera sido peor reprimir porque hubiera habido otro tipo de consecuencias. El fiscal Romano manifiesta: me equivoqué. El fiscal de Corte dice: pero el fiscal se habrá o no equivocado pero actuó de acuerdo al marco legal.

Así que no hay nada claro, no hay reglas claras, no hay procedimientos claros, no hay voluntad de perseguir el delito. Esto fue una muestra. De este tipo de cosas suceden muchas, yo estuve adentro y tengo información permanente. La filosofía es no reprimir, la filosofía es “pobrecitos”. Y así nos estamos metiendo en un pantano del que cada vez es más difícil salir.

En Fiscalía el tipo de trabajo es terrible, los fiscales están bajo un nivel de estrés, bajo un nivel de exigencia, de falta de garantías en lo que hacen, bajo un nivel de benignidad de un código absurdo que hace que trabajar sea realmente un infierno.

En lo personal yo pedí el procesamiento con prisión de la señora Irma Leites en un caso parecido, cada fiscal tiene su formato para actuar. Yo estoy seguro que hubiera pedido otras medidas muy diferentes. Y si además de pedir medidas benignas se comete errores, esto trae desprestigio para el sistema judicial. La gente no está creyendo, estamos deteriorando la creencia en el sistema de justicia.

Hay ciertos personajes que tienen capacidad para que el sistema no les pueda meter el diente. Si además como fiscales tomamos posiciones de hiperbenignidad frente a cosas que están en la opinión pública… Fiscalía ha perdido credibilidad y la única salida que queda es política, hay que llegar al poder para modificar este sistema que está muy deteriorado.

El CPP es una fábrica de dar facilidades al delincuente. Tenemos leyes que posibilitan esto, son un desastre las leyes, la Policía está atada de pies y manos. No hay suficientes fiscales, personas que persigan el delito. Y el tema cárceles que es un absoluto desastre, que sigue cada vez peor.