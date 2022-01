"Habiendo recorrido el país no constaté ningún torturador en Cabildo", dijo el senador Domenech tras dichos de Lust

"Seguro no es una conversación en serio, sino Lust hubiera renunciado al partido o habría hecho la denuncia pertinente", agregó el legislador.

Guillermo Domenech, uno de los tres senadores de Cabildo Abierto, se refirió este jueves a los dichos del diputado de su partido Eduardo Lust, quien aseguró en una conversación de 2020 divulgada en la última edición del semanario Búsqueda que "la mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores".

El representante dijo esto en una reunión en agosto de 2020 con los asesores Víctor Acosta y Adrián Puppo, que en ese momento eran dirigentes del sector Cruzada Oriental (lista 84).

Puppo llegó al encuentro con una tobillera electrónica producto de una condena por violencia de género. Lust no coincidió con que el partido suspendiera a Puppo por este motivo y lo defendió: “¿Qué hizo Adrián? Que no me vengan a decir que Adrián se peleó con la novia, porque eso a mí no me interesa… Yo digo ¿qué hizo en Cabildo? Si se peleó con la novia... yo me divorcié… Pero nosotros somos el (partido) de la oportunidad de la gente”, empezó Lust. Y prosiguió: “La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá... ¿y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina te van a echar?”.

Tras la divulgación de los dichos de Lust, Domenech escribió en su cuenta de Twitter este jueves: "Se publica como noticia algo viejo. Habiendo recorrido el país no constate ningún torturador en Cabildo ni quien legitime la violencia doméstica. Seguro no es una conversación en serio, sino Lust hubiera renunciado al partido o habría hecho la denuncia pertinente".