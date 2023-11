Habilitación del Hospital del Cerro "está en trámite", dijo Rando, y agregó: "Muchas instituciones están funcionando y no la tienen"

La ministra indicó que conseguir la autorización correspondiente llevará "probablemente unos meses".

El recientemente inaugurado Hospital del Cerro no cuenta con las habilitaciones necesarias para un centro de salud, aseguró la ministra de Salud Pública, Karina Rando, este jueves.

Consultada en rueda de prensa al respecto, Rando respondió: "Está en tramite. Hay que conocer que el sistema de salud tiene muchas instituciones, de las cuales hay muchas que están funcionando y no tienen habilitación. Muchas de ellas están en trámites. Lo que sí tenemos conocimiento es que el hospital se ha hecho con todas las medidas para que no tenga ningún inconveniente en su habilitación".

La ministra indicó que conseguir la autorización correspondiente llevará "probablemente unos meses".

Rando pidió "que no quede como que específicamente este hospital" no cuenta con la regulación correspondiente, sino que es algo que se repite a lo largo del sistema de salud. "Hay muchas instituciones de salud que están funcionando desde hace muchísimos años. No es de ahora, son decenas de años sin la habilitación", enfatizó.

¿Esto implica un riesgo para los usuarios del hospital? "No, no. No necesariamente", respondió.

Rando aseguró que el gobierno "ha intentado facilitar las habilitaciones y se han hecho muchísimas de muchos servicios de salud y centros de salud".

Finalmente, la secretaria de Estado fue interrogada sobre la inauguración pero no puesta en funcionamiento del hospital. "Está pronto para funcionar en poco tiempo. Ya la semana que viene. No afecta al sistema de salud que haya unos días de diferencia entre la inauguración y que entren los pacientes. No es que hay un año de diferencia", matizó.