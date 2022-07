"Habla muy bien de él y le aporta al país": Lacalle contó que le escribió un mensaje a Suárez y dijo que "hay que cuidarlo" de las patadas

"Que Luis Suárez haya tomado esta decisión le hace muy bien al fútbol uruguayo y al Uruguay", dijo el mandatario.

El presidente Luis Lacalle Pou contó este viernes que le escribió un mensaje de WhatsApp a Luis Suárez por su llegada a Nacional para disputar las competencias futbolísticas del segundo semestre de 2022.

"Que haya decidido un jugador de la categoría y el prestigio de Suárez venir a jugar a su país, con todos los renunciamientos sobre todo económicos, habla muy bien de él y le aporta mucho al país", relató sobre su comunicación con el delantero.

Lacalle reconoció que algunos jugadores de fútbol y personas de "otras áreas que se destacan", son "mucho más influyentes" que los dirigentes políticos.

"Que Luis Suárez haya tomado esta decisión le hace muy bien al fútbol uruguayo y al Uruguay", insistió el mandatario en rueda de prensa luego de reunirse con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, para presentarle el anteproyecto de reforma de la seguridad social.

Además, contó una charla que tuvo horas atrás con un ascensorista de la Torre Ejecutiva. "Me decía 'que no le peguen un latazo (patada fuerte)'. No, yo creo que lo van a cuidar. Hay que cuidarlo porque lo necesitamos para el Mundial", declaró.