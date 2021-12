Hablar de "escalada de paros" es un "intento medio burdo de deslegitimar las representaciones sociales", aseguró Andrade

Ante el paro de Fancap, el senador dijo que hay que intentar poner paños fríos, buscar caminos de diálogo y no opinar sobre el conflicto como un fanático, sino desde el razonamiento".

El senador del Frente Amplio Óscar Andrade dijo que afirmar que "ha habido una escalada de paros en todos los ámbitos del país" y asegurar que la oposición está detrás de ellos es "un intento medio burdo de deslegitimar las representaciones sociales".

"Parece más un berrinche producto de no aceptar el voto legítimo de los trabajadores que un análisis sereno", afirmó el legislador, quien recordó los resultados de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) y del Consejo Directivo Central (Codicen), donde triunfaron las listas vinculadas a los gremios.

A su vez, Andrade recordó los motivos por los que pararon los trabajadores de Montecon en el puerto de Montevideo y se preguntó: "¿Alguien puede pensar que en eso tiene algo que ver el Frente Amplio?".

Hablando sobre el pedido de informes que la senadora nacionalista Graciela Bianchi presentó sobre la docente Mabel Mallo, presidenta de Afutu, aseguró que "hay una mirada que intenta satanizar la práctica sindical" y que la dirigente sufrió una "estigmatización pública".

Por otra parte, el senador aseguró que antes de cuestionar que la Federación Ancap detuviera este martes por primera vez desde 1973 la actividad en la planta de La Teja, hay que tener en cuenta que hasta ahora había un convenio colectivo que se mantuvo durante 30 años pese a las diferencias políticas entre el gobierno de turno y el sindicato.

"Hay una medida anterior, que es romper un convenio colectivo que estaba vigente desde 1990. Durante todo el período de Lacalle Herrera, de Sanguinetti, de Batlle, los tres períodos frenteamplistas nunca se rompió el convenio colectivo entre la Federación Ancap y el directorio de Ancap", afirmó.

Andrade señaló que "cualquiera que haya participado de la negociación colectiva" sabe cuán grave es "la decisión unilateral" de romper con un convenio y los acuerdos que este contiene.

"Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es: antes de romper un convenio colectivo que tiene 30 años de duración, ¿se agotaron todas las instancias de negociación para intentar llegar a un acuerdo? En principio nos parece que no", expresó.

Para Andrade, en estas circunstancias "hay que intentar poner paños fríos, buscar caminos de diálogo y no opinar sobre el conflicto como un fanático, sino desde el razonamiento". También cree que "hay que atender lo que desencadena el conflicto, más en un área de tanta sensibilidad que ha demostrado tener tanta importancia para el país".

"Cuando tenemos un conflicto hay que tratar de acercar a las partes para encontrar una solución. Y si durante 30 años, con gobiernos de distinto tipo, Uruguay pudo mantener un acuerdo base, (hay que) ver cómo logramos las condiciones para recomponer esa base de acuerdos", dijo.

Basándose en los argumentos de Fancap y en que finalmente las partes acordaron mantener una dotación de trabajadores en la planta, Andrade señaló que la ausencia de una guardia gremial tal cual estaba estipulado en el convenio "es más una forma de denuncia" que otra cosa.

Sobre la importación de los combustibles, Andrade señaló que "está demostrado que es un mal negocio para Uruguay".

Como argumento de ello, recordó el informe elaborado por expertos a los que el gobierno le encomendó en 2020 estudiar el mercado de los combustibles en Uruguay. Según Andrade, el documento dice que gracias a refinar combustibles Uruguay ahorró US$ 124 millones en 2019 y US$ 126 millones en 2018. Además, señala que "el valor agregado bruto de la refinería, aun con una metodología más austera que la que aplicaba el Banco Central, fue de US$ 2.100 millones en el período 2015-2019".