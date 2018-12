Hablaron los abogados de Raúl Sendic: “Obviamente que no le gusta el fallo, pero está tranquilo, lo acató y no va a hacer declaraciones”

Ignacio Durán y Gumer Pérez se reunieron con el exvicepresidente de la República para explicarle el fallo del Tribunal de Apelaciones. "Tenemos mucha confianza en que en el proceso logremos demostrar la inocencia", aseguraron.

LEA TAMBIÉN El Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo en primera instancia por el que fue procesado Raúl Sendic.

Alrededor de las 15:30 horas de este martes los abogados Ignacio Durán y Gumer Pérez concurrieron a la residencia de su defendido, el exvicepresidente de la República Raúl Sendic, para explicarle qué implica este fallo.

Durán y Pérez informaron que el fallo da inicio a un proceso penal. Es una resolución provisoria, recién ahora se va a iniciar un proceso porque acá rige el código viejo. Sendic va a demostrar su inocencia, explicó Pérez.

Los abogados aseguran estar convencidos de que el delito de abuso de funciones no existe y con respecto al delito de peculado, sostienen: era un delito que nos generaba algunas dudas, había gastos que no se pudieron demostrar.

Con respecto a si Sendic puede o no presentarse como candidato presidencial u ocupar un cargo político en las próximas elecciones, Pérez aseguró: Sendic puede presentarse a cualquier cargo nacional, el fallo no implica nada, es provisorio, no lo inhabilita para nada.

Los abogados sostienen que hay elementos “que no fueron valorados en su justa dimensión”, como por ejemplo que “hubo testigos que no fueron citados a declarar”.

En ese sentido, Ignacio Durán explicó: Creemos que hubo fallas en el seno administrativo de Ancap que son muy groseras, organismos de contralor que debieron haber actuado. Un delegado del Tribunal de Cuentas en Ancap, otra persona encargada del área económico financiera que mientras que estuvo Sendic no notó nada extraño y luego después de tantos años, salta todo esto. Llama la atención que ante un cúmulo de irregularidades, en su momento los encargados de controlar no hayan dicho nada.

Con respecto al estado de ánimo de Raúl Sendic, los abogados aseguran que no le gusta la situación porque entiende que había elementos para que el tribunal revocara, pero que acató el fallo y no hará declaraciones.

Para Raúl Sendic hasta el día de hoy sigue rigiendo el principio de inocencia, eso no cambia para nada. Esto termina con una sentencia de condena o de absolución. Puede llevar varios meses o incluso un año, sostuvieron finalmente.