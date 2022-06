Habló un tripulante del avión venezolano-iraní y detalló cómo fue la negativa al ingreso al país del Ministerio de Defensa

"No es normal, es atípico. No es normal que ocurra. No lo voy a catalogar, simplemente se dio así", dijo el tripulante sobre el rechazo de Uruguay a permitir el aterrizaje de la aeronave.

El venezolano Mario Arraga es gerente de Finanzas de la aerolínea Emtrasur y uno de los 19 tripulantes del avión que está retenido en Argentina por sospechas de terrorismo de parte de los tripulantes iraníes que llegaron a comienzos de mes al cono sur.

Si bien no están detenidos en Argentina, ninguno de los tripulantes puede abandonar el país por la retención de su pasaporte a la espera que la Justicia determine si existe culpabilidad en la causa por terrorismo por la que fue imputado el conductor de la aeronave.

Arraga habló este sábado por la noche desde el hotel en que se hospeda en Buenos Aires con la periodista venezolana Orlenys Ortiz y detalló cómo fue la travesía, que contó con un tramo fallido hacia el Aeropuerto de Carrasco.

"El 3 de junio partimos por disposición del gobierno bolivariano hacia Surinam a llevar quince toneladas de ayuda humanitaria por el desastre natural que afectó el país. Cumplida la misión, partimos a Querétaro (México) para buscar la mercancía, autopartes y repuestos de una marca de vehículos conocida, que tenía como destino Ezeiza. De México partimos el 5", comenzó su relato Arraga.

El avión aterrizó en Córdoba y no en Buenos Aires por problemas climáticos, pero a las pocas horas se dirigió a Ezeiza y descargó su mercadería de forma rápida, en unas "dos horas". "Todo transcurría normal. El 7 era nuestra salida y teníamos atendidos todos los procesos logísticos, solo pendientes del combustible. Como no nos fue entregado (en Buenos Aires) debíamos hacer una parada técnica y el aeropuerto más conveniente era Montevideo", prosiguió.

El jerarca de Emtrasur aseguró que el 8 de junio partieron y cuando solicitaron permiso para aterrizar, se los mandó a esperar instrucciones de la torre de control. "Transcurridos unos cinco a ocho minutos, se solicitó nuevamente y se nos informa que el Ministerio de Defensa había negado el ingreso al país. No teníamos autorizado aterrizar en el aeropuerto de Montevideo", indicó.

Arraga enfatizó que cumplieron con "todos los procedimientos para poder desplazarse de Ezeiza a Montevideo": "Solicitamos permiso de la autoridad aeronáutica del país. Nos aprobaron el permiso de aterrizaje para la parada técnica. Pero una vez que solicitamos permiso para ingresar a la estación, se nos informa que cuatro minutos antes del llamado de nuestra cabina a la torre para solicitar autorización se había denegado el permiso".

"No es normal, es atípico. No es normal que ocurra. No lo voy a catalogar, simplemente se dio así", dijo el tripulante.

EXCLUSIVA: Hablan los tripulantes del avión venezolano secuestrado en Argentina, con Orlenys Ortiz. https://t.co/o05pH5FSEm — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) June 26, 2022

Vínculo con los iraníes

Consultado sobre su vínculo con los tripulantes iraníes, Arraga definió "que el trato ha sido limitado a la fase de instrucción y al proceso de calificación y traspaso de información de la tripulación”.

“Ellos han estado acompañándonos, se han mostrado muy tranquilos, siempre prestos a los procedimientos legales a los que estamos sometidos. Nosotros, muy pendientes de ellos, de su salud y de su bienestar acá, en la estadía en el hotel”, dijo Arraga.