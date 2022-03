Hache Souza, excantante de Los Buenos Modales, defendió su inocencia tras acusación de violación

La denuncia en su contra fue hecha de forma anónima a través de la cuenta de Instagram @varonesuruguay2, que da un espacio para exponer situaciones de abuso de forma anónima o con nombre y apellido.

El cantante y rapero Hache Souza rechazó este viernes la denuncia de que violó a una mujer. La acusación fue hecha de forma anónima a través de la cuenta de Instagram @varonesuruguay2, que da un espacio para exponer situaciones de abuso de forma anónima o con nombre y apellido.

La publicación que refiere al exintegrante de Los Buenos Modales, banda que se separó al día siguiente del mensaje, dice lo siguiente: “Lo conocí en Jackson Bar y nos fuimos a su monoambiente en Punta Carretas. Yo estaba en completo estado de ebriedad, allí me ofreció cocaína y llamó a un amigo para sumarse. En estado de confusión me vi envuelta en un trío al que no accedí conscientemente. Lo peor sucedió al día siguiente cuando, al despertarnos, comenzó a internar penetrarme, al pedir que usara protección dijo que no tenía. Me penetró, aunque pedí que parara más una vez, quedando yo en estado de shock”.

Y agrega: “Siguió hasta eyacular dentro de mí. Como pude me reincorporé y busqué mis pertenencias para irme, se negó a ayudarme mostrándose agresivo y arrogante. Me fui corriendo, dejando allí algunas de mis cosas. Hago público mi testimonio porque no quiero que ninguna piba vivía esto, porque me hubiese gustado saber quién era este tipo para evitar que esto me pase. Porque, más allá de su lugar de poder y la red cómplice que habilita su impunidad, confío en que el autocuidado feminista podrá más”.

En primera instancia, Souza no se pronunció sobre el caso pero desactivó la posibilidad de que otros usuarios de Instagram le escribieran comentarios y mensajes en sus publicaciones.

Este viernes, sin embargo, el artista dijo que daría su versión por la “trascendencia" que tomó la denuncia y por "lo grave del tema”. Negó la violación y aseguró que todo el tiempo contó con el "consentimiento explícito, sostenido y con protección”.

“Quiero hacer énfasis en esto: el episodio que se relata supuestamente después de haberse quedado a dormir en mi casa nunca sucedió y hay pruebas que respaldan lo que estoy diciendo. Yo estoy tranquilo porque soy inocente”, escribió en una publicación.

Le pidió a la denunciante que concurra a la Justicia, que para Souza es el lugar “apropiado y con garantías” para dar ambas versiones. El arista señaló que cuenta con pruebas y testigos que, a su entender, “revelarán inconsistencias en el relato”.

“Soy consciente que, incluso pasando esta instancia, muchas personas podrán o no creerme. También quiero hacerme plenamente responsable de las actitudes machistas que tuve en el pasado. Estos días he tenido conversaciones muy largas con mujeres con las que me he relacionado, que me ayudaron a cuestionarme lo aprendido en una cultura patriarcal de la que no soy ajeno. Y le pido sinceramente perdón también a aquellas que no tuvieron oportunidad o no pudieron decírmelo. Estoy abierto al diálogo y sobre todo a aprender y reaprender”, indicó.

“También lamento el daño que esto ocasiona a mi familia por la forma en que se manejó. Quiero poder dar el resto de mi versión ante la Justicia para poder rendir cuentas como corresponde y probar mi inocencia”, añadió.