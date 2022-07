Hackeo a Identificación Civil: "Que una máquina sea vieja no significa que sea insegura", consideró especialista

"Es información que tiene cierto valor, pero no es una información realmente importante como para duplicar un pasaporte", dijo el especialista sobre la información obtenida en el ataque.

Un posible hackeo afectó los datos de al menos 84.000 pasaportes electrónicos, pero las autoridades todavía no determinaron el origen ni el alcance de la intrusión, según informó el pasado lunes el Ministerio del Interior. El ataque fue en octubre de 2020 y se detectó en diciembre de ese año. Comprometió información de la Dirección Nacional de Identificación Civil vinculada a 84.000 carpetas de pasaportes electrónicos.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó que tendrán un equipamiento nuevo en la Dirección Nacional de Identificación Civil de última generación. "Teníamos computadores muy viejas y vulnerables, eso es lo que heredamos", apuntó.

Consultado sobre este episodio, el especialista en hackeo Danilo Espino dijo este sábado a Telemundo que “la antigüedad de las máquinas ni siquiera puede justificarse para un ataque en general”. “Que una máquina sea vieja no significa que sea insegura. Tiene que haber todo un sistema que la envuelva para que ese sistema no sea inseguro. Hay ciertas máquinas que tienen cierta antigüedad y siguen funcionando porque necesitan ser compatibles con determinados lenguajes y sistemas”, afirmó.

En tanto, Espino señaló que durante el ataque “se obtuvo cierta información, que es el nombre, apellido, fecha de emisión del documento, una foto de la firma y no la firma digital de cada persona que sacó el pasaporte”; por lo tanto, apuntó, “es información que tiene cierto valor, pero no es una información realmente importante como para duplicar un pasaporte”.

“Si fueron solamente eso datos, no hay que generar una alarma pública, pero sí tener cierta conciencia de que la situación en aquel momento era vulnerable, pero se tomaron medidas para mitigar esa vulnerabilidad”, agregó.

En tanto, el especialista consideró que “no se puede determinar que ningún sistema 100% seguro, pero se tomaron ciertas medidas de seguridad que van hacia la línea de mantener la seguridad de los datos”.

“Lo que dice el informe al respecto permite intuir que había cierta situación de vulnerabilidad en el sistema, ciertas cuestiones que no estaban atendidas. Se menciona una pieza de software con un lenguaje antiguo. En otra parte se habla de que el sistema no estaba actualizado hace más de 20 años. Pero no se puede identificar cuál fue el motivo principal por el que sucedió este ataque”, apuntó.

En esa línea, Espino entiende que lo sucedido “es un llamado de atención importante” para otras reparticiones del Estado y para mejorar la seguridad en general.

“Hay informes que se van sacando periódicamente. En el último año se hablaba de 500 reportes de ataques. Pero depende mucho de la situación puntual. Durante la pandemia se dio mucho el tema de los ataques porque había muchas más transacciones electrónicas”, concluyó.