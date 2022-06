"Hasta ahora lo que dice Nin Novoa va por ese camino", dijo Lazo y acusó a García de no dejar aterrizar el avión por "sospechas"

Desde el FA entienden que hasta el momento no hay "pruebas" que determinen el real peligro de dejar bajar a la aeronave.

Una de las senadoras del Frente Amplio (FA) que estuvo presente en la comparecencia del ministro de Defensa, Javier García, en la Comisión de Defensa del Senado fue Sandra Lazo. Allí el secretario de Estado dio una serie de argumentos de por qué determinó que el avión venezolano-iraní que continúa retenido en el aeropuerto argentino de Ezeiza no podía aterrizar en Uruguay.

Este miércoles Lazo dijo que, luego de las explicaciones de García, desde el FA entienden que hasta el momento no hay "pruebas" que determinen el real peligro de dejar bajar a la aeronave. Otro de los que se expresó al respecto en estos días fue el excanciller Rodolfo Nin Novoa, quien dijo que la "paranoia de la derecha hizo que vieran espías".

En referencia a estos dichos, Lazo expresó que "hasta ahora lo que dice el exministro de Relaciones Exteriores Nin Novoa parecería que va por ese camino". Explicó que "la sospecha fue la que llevó" a no dejar aterrizar al avión, y apuntó que durante la intervención del ministro en la comisión hubo un espacio de sesión secreta pero no se aportaron mayores detalles. "No dista mucho de lo que se dijo en la sesión abierta", agregó.

Sobre la situación del piloto del avión, que fue imputado en Argentina por estar presuntamente vinculado al terrorismo, Lazo dijo que la Justicia de ese país "está a la espera de que se muestren más elementos". "Por ahora continúan siendo sospechas", agregó.

"En base a esas sospechas, que además están fundadas en un informe que llega de una nación extranjera, se tomó la decisión acá. Por eso no vamos a opinar sobre la decisión tomada, sino que vamos a analizar los hechos", finalizó Lazo.