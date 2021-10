"Hasta aquí llegué": Fernando Gambera, secretario general de AEBU, pidió ser desafiliado del Partido Socialista

El secretario general de AEBU indicó que el partido tomó decisiones "muy lejanas al legado socialista".

El secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Fernando Gambera, cuestionó la decisión de que se haya impulsado al secretario general del Partido Socialista (PS), Gonzalo Civila, como candidato para la presidencia del Frente Amplio. En ese sentido, días atrás Gambera manifestó que apoyaría a Fernando Pereira, otro de los candidatos.

En una carta que dirigió al secretario general del Partido Socialista y que fue difundida por La Diaria este viernes, manifestó que la agrupación "viene en un derrotero de decisiones y posicionamientos que resultan ajenos, al menos a quien suscribe, formado en aquel documento de democracia sobre nuevas bases".

Además, expresó que hubo algunas decisiones "táctico políticas" que no compartió, aunque sí acató. También cuestionó que hubo "otras estratégicas que son muy lejanas al legado socialista que forman mi esencia y que a mi entender niegan la rica historia y autoconstrucción de nuestro PS”.

En la carta se refirió a la carrera por la presidencia del Frente Amplio y cuestionó que se haya resuelto impulsar a Civila como candidato. Criticó que la decisión esté "justificada en una política de alianzas". A mediados de setiembre cuando Civila presentó su candidatura, el partido informó que se hizo con el apoyo del Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande, La Amplia, Congreso Frenteamplista, MCF-5005 y Corriente de Izquierda.

Con respecto a La Amplia, liderada por la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, Gambera dijo que no lo representa "en absoluto". "Hace ya público y notorio que hasta aquí llegué", aseguró. "Por ello pido ser dado de baja y dejar de ser afiliado. Como decía el Zita... ’que pena que no me duela el dolor’. Con esa pena y más socialista que ayer y menos que mañana, te mando un abrazo", agregó.