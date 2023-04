Hay acuerdo entre la coalición y el Frente Amplio para no votar la destitución de Cosse tras el juicio político iniciado en la Junta Departamental

“No solamente no hay voluntad política del oficialismo, no están los votos y además nosotros somos muy responsables", afirmó la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

Hay acuerdo entre gobierno y oposición para no votar la destitución de Carolina Cosse como intendenta de Montevideo, lo que pondrá punto final al juicio político iniciado con la acusación de los ediles de la coalición en la Junta Departamental capitalina.

El tema se votará la semana próxima en comisión e irá a la Cámara de Senadores a mitad de mayo.

En ese marco, oficialismo y oposición intentarán negociar una declaración que recomiende a la Cámara de Senadores no destituir a Cosse.

“Sería con un informe escrito, en el caso de que se llegue a un acuerdo esta semana, y sino sería verbal. Pero la decisión política está tomada: el conjunto del sistema político opina que las causales para interponer un juicio político de los ediles no se dan desde el punto de vista constitucional y legal, no corresponde”, dijo el senador frenteamplista Enrique Rubio.

“El juicio político ya está, se inició cuando la junta acusó. Eso lo rige la Constitución”, aclaró la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

Analizados los argumentos y la defensa de Cosse, oficialismo y oposición entienden que no hay motivos para la destitución.

“La coalición en principio no va a votar la destitución, por un análisis jurídico-político, que irá a un informe, que vamos a tratar de que sea común, en eso quedamos con el senador Charles Carrera, a los efectos de evitar rispideces”, agregó Bianchi.

El martes próximo la comisión de Constitución y Legislación votaría recomendar a la cámara de Senadores no destituir a la intendenta de Montevideo:

“No solamente no hay voluntad política del oficialismo, no están los votos y además nosotros somos muy responsables. Después que se termina de votar, va al archivo como cualquier trámite. No se archiva el juicio político, eso se hizo y se está haciendo. Se termina con la votación en la Cámara de Senadores”, afirmó Blanchi.