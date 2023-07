“Hay algunos lugares donde no le encuentro demasiada explicación", dijo el director de Tránsito de Canelones sobre ubicación de radares

Metediera señaló que “se ha planteado que los radares se ponen en los lugares donde la Unidad Nacional de Seguridad Vial ha planteado como puntos rojos por la siniestralidad”, pero que se anima a decir que “hay muchos de esos lugares en los que no ha habido siniestralidad y sin embargo los radares se están poniendo”.

El director de la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, consideró que el gobierno nacional ha instalado radares en lugares donde no se necesita y calificó como “preocupante” que a la interna de la coalición haya disputas por este tema.

El diputado (Cabildo Abierto) Álvaro Perrone manifestó días atrás su preocupación por la "enorme" cantidad de radares que se han instalado en la zona metropolitana, Ruta 5 y Ruta 8, y consideró que tienen un afán recaudatorio. En respuesta a ello, el ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que en los lugares que se está colocando este tipo de control es en aquellos en los que hay un "dato estadístico" generado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y Policía Caminera.

Consultado este sábado sobre las diferencias internas en el gobierno por este tema, Metediera dijo en rueda de prensa: “Tenemos preocupación de que disputas internas del gobierno se canalicen con los temas del tránsito. La seguridad vial impacta de manera negativa cuando una persona tiene un accidente, un siniestro, y tomar estos temas de la seguridad vial, que deberían ser política a nivel país, para de alguna manera dar las discusiones de los problemas internos que tiene el gobierno… me parece que es un disparate”.

En tanto, el jerarca comunal de Canelones afirmó que, a su juicio, “hay lugares donde los radares están bien puestos” y que hay otros donde no se necesitan.

“Hay algunos lugares (...) donde no le encuentro demasiada explicación. Por ejemplo que en en Barros Blancos, en un tramo de la Ruta 8, la velocidad (máxima permitida) sea de 45 kilómetros por hora… me parece que es demasiado bajo, teniendo en cuenta que es una zona con calles auxiliares y veredas, y que la gente no circula por la ruta”, dijo.

“Después algunos lugares de la Interbalnearia, donde la velocidad en zonas urbanas estaba regulada a 60 kilómetros por hora, y las aumentan a 75 kilómetros por hora; no sé si es tan pertinente o no”, agregó.

En ese sentido, Metediera señaló que “se ha planteado que los radares se ponen en los lugares donde la Unidad Nacional de Seguridad Vial ha planteado como puntos rojos por la siniestralidad”, pero que se anima a decir que “hay muchos de esos lugares en los que no ha habido siniestralidad y sin embargo los radares se están poniendo”.

“El tema de los radares no es para politizar, nos tiene que juntar a trabajar”, afirmó, y señaló que “los radares del Ministerio de Transporte y del Interior son 177 a nivel país, y en Canelones solo hay cuatro”. “Hay lugares donde se necesita, pero habría que racionalizar un poco más”, agregó.