"Hay compañeros que tienen definiciones asumidas; a mi juicio, son tempranas": Camy dijo que el PN no debe apurarse con candidaturas

“En la actividad política no hay que apurarse por las candidaturas”, afirmó el senador nacionalista.

El sector nacionalista Alianza Nacional se reunió este fin de semana. El sector se enfrentará en 2024 a su primer ciclo electoral tras la muerte del exsenador y exministro Jorge Larrañaga, quien lideraba el grupo desde hace varios años.

En ese marco, Carlos Camy, senador nacionalista e integrante de la agrupación, dijo a Telemundo que el sector se siente “escuchado y respetado” por el gobierno. “Estamos comprometidos con el gobierno. Tenemos diálogo permanente con el presidente de la República. Lo respaldamos y siempre hemos tenido de él frontalidad para asumir las responsabilidades y el compromiso de cada uno”, afirmó”.

“La acción de gobernar supone mucho más que el ejercicio de responsabilidades en cargos. Es asumir el compromiso con la ciudadanía de la respuesta. Alianza ha demostrado que hay hombres y mujeres de nuestro sector capaces y dispuestos cuando las responsabilidades llamen”, agregó Camy.

En tanto, Telemundo también consultó al legislador sobre cómo se preparan para 2024 y qué postura se encamina a tomar la agrupación sobre los potenciales precandidatos que se comienzan a manejar a la interna del Partido Nacional.

“En la actividad política no hay que apurarse por las candidaturas”, afirmó Camy, y agregó: “Las definiciones sectoriales propias no quieren decir fidelidad a las ideas. Hay que hacer coincidir el propósito con la mejor forma de llegar a concretarlo. En un partido unido, que es la única forma en la que puede ser gobierno, Alianza es parte sustancial para ello y tiene la disposición de contribuir centralmente al propósito primero que es ganar”.

En esa línea, Camy consideró que algunos dirigentes nacioanlista se están apurando al expresarse sobre el tema de las candidaturas. “Hay compañeros que tienen definiciones asumidas; a mi juicio, tempranas”, dijo, y agregó: “Pero yo tengo que respetarlas. Nosotros creemos que el tiempo de las definiciones va a venir el próximo año”.

“Estamos en tiempo de gobernar y hacernos cargo”, afirmó el senador, y consultado sobre si tendrían un candidato propio o apoyarían a otro, dijo: “Alianza sostiene la bandera, que está intacta. El instrumento lo analizaremos en función de las circunstancias políticas que nos han afectado. No descartamos nada. Sí está seguro que Alianza Nacional va a estar presente como un protagonista principal en la próxima interna del Partido Nacional”.

Finalmente, consultado sobre si comenzar a manejar nombres de candidatos afecta la marca del gobierno, Camy respondió: “Espero que no. Y confío en que no lo haga. Creo que son tiempos que no se pueden apurar”.

Hasta ahora, los nombres que han sonado en la interna nacionalista son principalmente tres: Álvaro Delgado, Beatriz Argimón y Laura Raffo.