Hay diputados de Cabildo "que siempre ven todo oscuro" y que les faltó "coraje y carácter" en interpelación a Heber, dijo el blanco Andújar

La maratónica interpelación concluyó sin una moción de respaldo al ministro del Interior por la falta de apoyo de Cabildo Abierto.

El presidente de la Cámara de Diputados, el legislador blanco Sebastián Andújar, apuntó este jueves contra legisladores de Cabildo Abierto luego de que la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, terminara sin una moción de apoyo.

"Hay perfilismos individuales que lo único que han hecho durante este tiempo es comunicar malas noticias porque siempre ven todo de una manera oscura las cosas que realiza el gobierno en el Parlamento", comenzó el blanco en rueda de prensa al ser consultado sobre la postura de Cabildo Abierto tras la maratónica sesión de más de 24 horas.

Interrogado sobre a quiénes se refería, dijo que "no tenía por qué dar nombres", pero recrudeció sus críticas: "Creo que no hay ruptura de la relación (en la coalición) porque las relaciones no se rompen por caprichos particulares".

Una vez llegado el momento de presentar las resoluciones y/o mociones, la bancada de Cabildo Abierto se mostró muy crítica con la gestión del ministro y sus resultados. Eso llevó a que presentase su propia moción, sin mención a un respaldo explícito a Heber y con varios cuestionamientos: "Con esta moción, lo que se pretende es lograr un cambio de rumbo en algunas política de seguridad", detalló el diputado cabildante Álvaro Perrone.

El Frente Amplio acompañó algunos de los puntos propuestos en la moción de Cabildo Abierto, lo que generó rispideces y tensiones en la sesión. "Votamos afirmativamente aquellos párrafos en los que coincidimos. Quiero reconocer a los proponentes de la moción por haber realizado una formulación concreta con la que estamos de acuerdo en algunos aspectos. Lo cierto es que hoy el oficialismo no logró la mayoría en la Cámara de Diputados para respaldar al ministro, eso es una señal importante", afirmó el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir.

Consultado sobre esta moción, Andújar volvió a cuestionar la postura de algunos diputados de Cabildo. "Es una moción totalmente deformada a la que fue presentada (por Cabildo). Fue presionado y, cuando uno está en un embrete (sic) y no tiene carácter y coraje para salir de él, admite después algo totalmente deformado a lo que propuso", dijo.

En este camino, enfatizó: "Quizá les faltó coraje para poder retirar" la moción.

La moción de censura del Frente Amplio se tratará en una sesión especial de la Cámara de Diputados para aprobar o no el pasaje a la Asamblea General de esa solicitud. Eso deberá suceder en un plazo no inferior a 48 horas.

Perrone dijo que aún no han discutido en la interna del partido cómo votarán. El miembro interpelante, Valdomir, estimó que Cabildo se plegará al resto de la coalición y no apoyará la salida del ministro.