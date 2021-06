Hay fecha: interpelación a Arbeleche y Salinas será el 6 de julio en el Senado

La convocatoria había sido aprobada en la sesión ordinaria del martes 8, solo con los votos de la bancada del Frente Amplio, pero todavía no se había fijado día y hora.

El 6 de julio se realizará la interpelación a los ministros Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Daniel Salinas (Salud Pública) en la Cámara de Senadores. La convocatoria había sido aprobada en la sesión ordinaria del martes 8, solo con los votos de la bancada del Frente Amplio, pero todavía no se había fijado la fecha.

El senador socialista Daniel Olesker será el miembro interpelante. El Frente Amplio definió llamar a sala a los ministros luego de que la comisión especial de seguimiento de la pandemia se reuniera con el presidente Luis Lacalle Pou. La oposición considera que las respuestas del mandatario no fueron satisfactorias.

Al definir la interpelación, Óscar Andrade, el coordinador de la bancada, dijo a Telemundo que un factor decisivo había sido “el fracaso de la posibilidad de un acuerdo político y social que viabilizara las medidas que la comunidad médica y científica viene planteando para reducir la curva de contagios”.

El Frente Amplio adelantó en la moción de interpelación que pedirá “explicaciones sobre la estrategia sanitaria vinculada a las políticas de salud, así como a los aspectos económicos y sociales en las que se sustentó (el gobierno) a lo largo de los primeros seis meses del corriente año”.

La convocatoria de los ministros fue cuestionada por algunos dirigentes del oficialismo. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que "cuesta entender, porque es politizar la pandemia".

"La decisión de interpelar es volar todos los puentes de diálogo, lamentamos mucho esa actitud", agregó el senador blanco Gustavo Penadés.

El Plenario Nacional del Frente Amplio, en cambio, apoyó la decisión de la bancada de senadores.

"El fracaso evidente de la estrategia de 'libertad responsable', que al final no apuntaba a otra cosa que a no hacerse cargo del problema, nos deja en el peor lugar del mundo en la política de combate a la pandemia. Es imperioso intentar una estrategia diferente, pero quienes deben tomar las decisiones no están dispuestas a hacerlo", declaró el sábado este organismo partidario.