"Hay fuerzas conservadoras que no quieren cambiar": Lacalle reiteró que "la transformación educativa empezó y no se va a detener"

“Vamos a seguir adelante con la transformación educativa”. Esas fueron las palabras en las que enfatizó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para remarcar que, pese a la conflictividad que se registra en el sector educativo, el gobierno seguirá con la puesta en marcha de la reforma.

“Creo que no va haber padre, seguramente alumnos que ya se den cuenta de que lo necesitan o comunidad educativa que piense que no debe haber una transformación”, afirmó Lacalle Pou durante una rueda de prensa en Soriano, durante la tarde del martes.

En ese sentido, el primer mandatario se refirió a las “medidas tomadas o no tomadas” en gobiernos anteriores y a lo que se busca impulsar ahora. “Tuvimos 15 años de un gobierno que tomó o dejó de tomar determinadas medidas. Hubo algún presidente que dijo ‘educación, educación, educación’. Nosotros estamos convencidos de que el camino es el que tomamos: más independencia de los centros educativos, cambiar la currícula, poder gestionar distinto algunos recursos para lugares más necesitados”, dijo.

“Lamentablemente hay fuerzas conservadoras que no quieren cambiar. A veces uno puede comprender, porque eso significa hacer un esfuerzo. Pero el mundo va a una dirección y a mucha velocidad”, afirmó el presidente Lacalle Pou en relación a la oposición de los diferentes colectivos de la educación, que han reiterado su rechazo a la reforma y tomado distintas medidas de protesta.

“La capacidad que tengamos de darle herramientas a nuestros niños y adolescentes es la libertad que van a tener en el futuro. Si la idea es quedarse, trancar, no cuentan con el gobierno. Si la idea es aportar y mejorar, siempre vamos a estar para eso”, afirmó Lacalle, y agregó: “La transformación educativa empezó y no se va a detener”.

En tanto, consultado en rueda de prensa sobre la posibilidad de decretar la esencialidad en la educación, ante un conflicto que viene dándose desde mitad de año, el presidente respondió: “Medidas extremas que tiene el Poder Ejecutivo, soy de la teoría de que no se amenazan, se toman o no se toman. La última vez que se dijo que iba a haber esencialidad se echó para atrás. Hay que ser cuidadosos y respetuosos. Amenazar no me parece que sea lo pertinente”.