"Hay mucha desprolijidad y desorden contable": vacunadores del Antel Arena denuncian irregularidades en el pago de los salarios

Algunos no recibieron pagos, o recibieron menos dinero del establecido; comenzaron a trabajar hace casi dos meses, a fines de febrero.

El Antel Arena tiene 19 puestos de vacunación, y está funcionando como centro de inoculación desde los últimos días de febrero. Allí trabajan por cada puesto tres vacunadores (uno en cada turno de seis horas) y dos registradores (en dos turnos de ocho horas). Son en total unas 200 personas.

Los trabajadores denuncian irregularidades en el pago de los salarios que ganan como jornaleros. Fueron contratados por un fideicomiso entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR), por seis meses y a término.

"Hay mucha desprolijidad y desorden contable", dijo la vocera de los vacunadores, Viviana Pizzo, este viernes. En algunos casos se pone como "excusa que no vienen a trabajar, pero vienen a trabajar. Por eso dicen que no les han pago, o les pagaron de menos", relató la trabajadora. Cuando llaman o mandan mail para reclamar no reciben respuesta, aseguró Pizzo.

"Nos dicen que no les han mandado las planillas, pero tenemos certeza que las han mandado. O nos dicen que hay errores en una cédula, se corrige el error" pero el pago no llega, dijo. "Básicamente es una tomada de pelo permanente", sentenció.

No han dejado de vacunar porque entienden "que el pueblo no tiene que quedar rehén de esto" pero aseguran que las "vías de comunicación interna se agotaron".