Hay ocho casos confirmados de niños que están siendo tratados por escarlatina; siete de ellos son de Montevideo y uno de Colonia

"Las clases no se suspenden, pero sí en forma inmediata cuando se sabe se desocupa el salón y se procede a la higiene que nos pidió Salud Pública", explicaron desde Primaria.

Primaria informó que hay ocho casos confirmados de niños que están siendo tratados por escarlatina. La mayoría son alumnos de educación inicial de Montevideo.

Siete de los niños son de Montevideo y uno es de una zona rural de Colonia. Siete concurren a educación inicial y uno está en segundo de escuela.

Todos son casos leves y están siendo tratados con antibióticos. "El niño va a faltar lo que el médico diga. En algunos casos sabemos que el médico ha dado 72 horas, en otros ha dado más y en otros menos; eso depende del médico tratante", explicó este miércoles la inspectora técnica de Primaria, Ivonne Constantino.

En este sentido, subrayó: "El niño no vuelve a la escuela hasta que no tenga el alta médico, eso es así. Las clases no se suspenden, pero sí en forma inmediata cuando se sabe se desocupa el salón y se procede a la higiene que nos pidió Salud Pública".

En la escuela donde falleció un niño y otros dos contrajeron escarlatina, se hizo además la limpieza del comedor y de los utensilios de cocina.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se detectó un "esperable" aumento de casos de Streptococcus "acorde a la época del año". En un comunicado difundido este martes advirtió que "los Streptococcus del grupo A son un grupo de bacterias que pueden causar infecciones leves como faringitis o escarlatina y en menor frecuencia, enfermedad grave".

La cartera señaló que "estas infecciones se transmiten a través de gotitas respiratorias o por contacto directo con las personas infectadas que propagan las bacterias al hablar, toser, estornudar o tocar superficies infectadas si luego se llevan la mano a la boca, comparten vasos, platos, juguetes u otros utensilios".