"Hay que decir la verdad presidente": Fancap rechazó dichos de Lacalle sobre el horno cementero de Paysandú

En un cruce con el secretario general del sindicato, Gerardo Rodríguez, el mandatario aseguró: "Dejaron pudrir un horno y nunca te vi levantar la voz".

La Federación de Ancap (Fancap) emitió un comunicado en el que rechaza "enérgicamente" las afirmaciones del presidente Luis Lacalle Pou, tras el cruce del mandatario la semana pasada con el secretario general del sindicato, Gerardo Rodríguez, en Lavalleja.

El texto comienza diciendo que "hay que decir la verdad presidente" dado que, según la misiva, el horno de Paysandú de la petrolera estatal no está en malas condiciones, como afirmó el presidente.

Lacalle Pou salía de la inauguración de la UTEC en Minas cuando Rodríguez lo abordó. “Vino a Minas a inaugurar una obra fundamental para que los gurises no se vayan del departamento. Lo primero que puede hacer para que no se vayan es no privatizar el portland en Lavalleja”, comenzó el sindicalista.

Prosiguiendo con su reclamo, el dirigente sindical aseguró que tanto Lavalleja como Paysandú, donde está la otra planta de portland de Ancap que el gobierno busca asociar a un privado, hay un 13% de desempleo, por encima de la media del país.

“Para reactivar la economía todos los países apelan a la inversión pública”, dijo Rodríguez, que fue cortado por Lacalle Pou: “Es lo que hacemos nosotros. Récord de inversión pública. Pasa que están dando déficit hace años. Dejaron pudrir un horno y nunca te vi levantar la voz, nunca hablaste”.

A su vez, aseguraron que seguirán redoblando la "militancia en todos los rincones del país junto al campo popular para construir una nueva hazaña de nuestro pueblo, anulando los 135 artículos más regresivos de la LUC" de cara al referéndum del 27 de marzo.