"Hay que estar muy seguro para no firmar": la Comisión Pro Referéndum divulgó un mensaje en medios públicos

El presidente Luis Lacalle Pou había rechazado que se difundiera por cadena nacional.

A siete días de que venza el plazo constitucional, la Comisión Pro Referéndum llamó a firmar contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que busca derogar. "Tu firma es la gran llave para un gran debate democrático", dijo el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, en el mensaje difundido este viernes en los medios públicos y en redes sociales.

En él también aparecen otros dirigentes sindicales y políticos, entre ellos el nacionalista Daniel Berger y el colorado David Helguera.

La comisión aseguró que está cerca de alcanzar su objetivo, las casi 700.000 firmas que se precisan para habilitar el referéndum con el que se busca derogar 135 artículos de la norma promulgada en julio por la administración de Luis Lacalle Pou.

Los impulsores de la campaña habían solicitado una cadena nacional para difundir el mensaje, pero el gobierno rechazó el pedido. El 23 de junio, Lacalle Pou envió una carta a Pereira y a Rafael Michelini, el representante del Frente Amplio en la comisión, que decía que “la política de comunicación adoptada por este gobierno, en relación al uso de dicho recurso, contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno”.

Sin embargo, el presidente se comprometió a gestionar un espacio en los medios públicos, lo que se concretó anoche.

"Yo fui una de las que firmé. ¿Sabés por qué? Porque sé que es privatizadora, que nos saca derechos, que afecta el trabajo y la educación. ¿Y sabés por qué quiero llegar a las firmas? Porque sé que entre tantos artículos, la LUC habla de alquiler, desalojo y educación. Habla de vivienda, de jubilación y de achicar el rol del Estado", dice la voz en off de una mujer en el mensaje.

Y agrega: "Si habla de todo eso, esta ley está hablando de mi vieja, de mi viejo, de mis sobrinas, de mi abuelo, de mi abuela, de mis amigas y amigos. Si habla de todo eso, esta ley está hablando de mí, de nosotros, y a la hora de implementarse no va a distinguir entre quienes firmaron y quienes no".

Más adelante, la locutora indica que "hay que estar muy seguro para no firmar". "Porque firmar no es decirle no a la LUC. sino habilitar una consulta popular para que podamos decidir sobre una ley que afecta derechos de todos y todas", argumenta.