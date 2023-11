"Hay que ir hasta el hueso": Mieres aseguró que aquellas "jerarquías" que "cruzaron la línea de la legalidad deben ser responsabilizadas"

"El gobierno tendrá que avanzar en esa sentido con sus decisiones", manifestó el líder del Partido Independiente.

La Mesa Ejecutiva del Partido Independiente se reunió este jueves para analizar las repercusiones vinculadas a la entregada del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, que en las últimas horas provocaron la salida de Francisco Bustillo del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Lo primero es señalar que estamos en presencia de una situación grave", dijo su líder, Pablo Mieres, en rueda de prensa.

En este sentido, el ministro de Trabajo señaló que hay que entender lo que está sucediendo "como una situación de afectación política importante", pero no como una crisis institucional, tal como apuntan desde la oposición. "En ese sentido quiero señalar que de parte del Partido Independiente no se entiende que acá haya una crisis de las instituciones, al contrario el Uruguay tiene plena vigencia de sus instituciones", aseguró.

Y fue por más: "Porque funcionan las instituciones es que ocurren situaciones como las que estamos viendo y se conocen", dijo." En un país donde la institucionalidad estuviera en crisis probablemente estas cosas quedarían ocultas o, incluso, tapadas", añadió.

Para Mieres, sí "hubo comportamientos que cruzaron la línea". No obstante, de parte del Partido Independiente "está la total convicción de que hay que ir hasta el hueso, que aquellas jerarquías o personas que hayan cruzado la línea de la legalidad deben ser responsabilizadas y, por lo tanto, tendrá que avanzar en ese sentido el gobierno con sus decisiones", manifestó.

El líder del partido, sin embargo, prefirió no dar nombres. Sí explicó que "hay una serie de hechos" que deberán ser comprobados porque muchas veces "no alcanzan las declaraciones de una sola persona". En este sentido, subrayó: "Hay que constatar que efectivamente esos hechos hayan ocurrido".

"Pero no tenemos ninguna duda, además, de que el presidente (Luis Lacalle Pou) cuando esté de nuevo en el país va a asumir las responsabilidades", aseveró Mieres. "Estamos totalmente convencidos de que eso va a ser así", reafirmó.

Además, Mieres llamó a "no perder el foco principal de este tema", que entiende que no es solamente determinar si hubo conductas que buscaron obstaculizar, esconder u ocultar declaraciones o testimonios. "El foco es que hubo un proceso en el otorgamiento del pasaporte a Marset que fue más acelerado del debió haber sido y, en función de ello, más allá de que las investigaciones administrativas que se realizaron en los dos ministerios, tanto en Cancillería como en el Ministerio del Interior, no arrojaron luz sobre este tema, ahora está en manos de la Justicia", cerró.