"Hay que seguir estimulando esta llegada", dijo Lacalle previo a almuerzo con argentinos que residen en Uruguay

"Estamos tranquilos de que va a seguir llegando gente, de que queremos que vengan con su familia y además que vengan a invertir y dar trabajo", expresó el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió este viernes en Punta del Este, Maldonado, con 120 empresarios argentinos que residen en Uruguay. El almuerzo se realizó en la Fundación Pablo Atchugarry y estaba pautado desde hacía meses.

El mandatario destacó la importancia de las inversiones de los empresarios para los trabajadores uruguayos. "La gente que está acá está dando mucho trabajo a mano de obra uruguaya. Estamos en una lucha por conseguir más empleo, por bajar el desempleo después de la pandemia, así que hay que seguir estimulando esta llegada", indicó Lacalle Pou a la prensa antes de ingresar al evento.

"Estamos tranquilos de que va a seguir llegando gente, de que queremos que vengan con su familia y además que vengan a invertir y dar trabajo", expresó el presidente.

Asimismo, destacó las medidas adoptadas por su gobierno que favorecieron la llegada de extranjeros. "Ha habido políticas activas respecto a las residencias, a temas tributarios y obviamente el tema sanitario juega un rol importantísimo", afirmó.

Sin embargo, Lacalle Pou subrayó que la llegada de residentes extranjeros es posible por otras políticas públicas y por "la forma de ser" de los uruguayos. "Esto no es por el gobierno, esto es por el Uruguay, por la forma de ser. Por lo que construimos hace muchos años y por lo que van a construir los próximos presidentes de los próximos gobiernos. (Por) la institucionalidad que es orgullo de todos nosotros y las reglas claras", apuntó.

Lacalle Pou dijo que "por ahora" no tiene pensado flexibilizar los requisitos para el ingreso de turistas. Además, aseguró que en la reunión no haría anuncios y explicó por qué: "Los anuncios no los hago en estos lugares. Los hago cuando voy a la Torre Ejecutiva, a la Asamblea General o a una instancia oficial. Esta no es una instancia oficial", subrayó.

Los empresarios se desempeñan en distintos rubros como la tecnología, la infraestructura y la farmacéutica.

Al evento en Maldonado también asistieron otras figuras políticas, como el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y el ministro de Industria, Omar Paganini.

En diálogo con Telemundo, Antía destacó la capacidad de trabajo de los empresarios. "Aparece la inquietud de esos empresarios, que son tipos muy trabajadores, de hacer cosas. Hay una serie de proyectos dando vueltas", afirmó.