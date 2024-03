"Hay que tener grandeza y no ser tan chiquitito", dijo Delgado sobre la respuesta de Cosse ante la pregunta por los logros del gobierno de Lacalle

“A mí me pasó: siendo legislador de la oposición fui a inauguraciones del gobierno anterior, que no era mi gobierno, pero era el gobierno del Uruguay y eran obras que entendía que a la gente le hacían bien", apuntó el precandidato nacionalista.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado consideró que los precandidatos a presidente deberían tener “grandeza” y “reconocer cuando las obras son buenas” independientemente del color del gobierno que las haya llevado adelante. Esto en respuesta a la reacción de la precandidata frenteamplista Carolina Cosse cuando le preguntaron por lo hecho por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Cosse consideró que la administración del presidente Lacalle Pou no tiene ningún logro que pueda considerarse como destacable. En entrevista con el programa Desayunos Informales, Cosse fue consultada este miércoles sobre cuál es para ella el mayor logró que consiguió el gobierno de Lacalle Pou. Luego de siete segundos de silencio, los periodistas le repreguntaron si cree que no hay ninguno a destacar, y ella les contestó: “¿Y cuál sería?”.

“Yo lo que veo es falta de rumbo. Lo que vivo es desatención de las personas, lo que veo es una reforma educativa de espaldas a los docentes”, agregó. Ante esto, los periodistas le recordaron que antes había reconocido que el centro de políticas sociales recientemente inaugurado en el barrio Casavalle era algo bueno, y ella interrumpió: “Ah, bueno, está bien, pero para logro de un gobierno… en el cuarto año… estamos un poco flacos”.

Este miércoles a la noche, Delgado fue consultado en rueda de prensa en Rivera al respecto de los dichos de Cosse. “Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera, valorar las cosas que quiera o reconocer lo que quiera. Pero contra la realidad no te podés pelear, te puede no gustar”, afirmó Delgado.

“Para mí un candidato a presidente tiene que tener varias características. Primero, grandeza, saber reconocer las obras cuando son buenas, independiente de quién las haga: si las obras son buenas para la gente me parece que está bueno reconocerlo”, apuntó.

Con esto, Delgado consideró que “grandeza es reconocer cuando las obras son buenas porque le cambian la vida a la gente, independientemente de que las haya hecho un gobierno que no fuera el de uno”.

“A mí me pasó: siendo legislador de la oposición fui a inauguraciones del gobierno anterior, que no era mi gobierno, pero era el gobierno del Uruguay y eran obras que entendía que a la gente le hacían bien. Creo que hay que tener esa grandeza en política, no hay que ser tan chiquitito, hay que pensar en la política con p mayúscula”, apuntó.