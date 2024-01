"Hay que tener la humildad de entender que no ha habido políticas exitosas en seguridad y sentarnos a dialogar entre los partidos", dijo Bergara

"Si vamos por un lado con un gobierno y en la próxima administración se cambia radicalmente a los bandazos, no se resuelven los problemas", dijo el senador y precandidato del FA.

El senador y precandidato del Frente Amplio Mario Bergara reclamó "humildad" en el sistema político para reconocer la falta de éxito el políticas de seguridad, en días marcados por una sucesión de homicidios que incluyen un triple crimen en Estación Floresta, uno doble en Nuevo París y varios más en Montevideo y el interior.

"El tema de la inseguridad vuelve a ser el tema central de preocupación de la gente, junto al empleo, los ingresos y el llegar a fin de mes. La clave está en cómo combatir la penetración del narco en los barrios", comenzó Bergara este martes en rueda de prensa.

El legislador reclamó "mucho diálogo" para abordar este tema, dado que "nadie tiene la sellada, la varita mágica".

"Ya quedó demostrado que no puede ser botín electoral, como pasó en las últimas elecciones donde se caricaturizaba la inseguridad y terminaban con el "renunciá Bonomi" a cada rato y se decía que se tenía la varita mágica con subir penas y endurecer la represión. Claramente fracasó. Hay que abordar con integralidad las políticas de seguridad: prevención; represión cuando hay que reprimir; rehabilitación, porque tenemos las cárceles en estado lamentable y combate al lavado de activos", dijo.

El senador consideró que la seguridad pública se debe abordar "como política de Estado", porque "un tema tan complejo" no se puede resolver "en 2, 3 o 4 años". "Está claro que a los bandazos de políticas no se resuelve. Si vamos por un lado con un gobierno y en la próxima administración se cambia radicalmente a los bandazos, no se resuelve", prosiguió.

"Hay que tener la humildad de entender que no ha habido políticas exitosas en esto, tener la humildad de poder sentarnos a dialogar en torno a una mesa los partidos y las organizaciones sociales porque son temas demasiado caros para la sociedad", enfatizó.

Consultado sobre la habilitación de los allanamientos nocturnos, que se discutirá en la campaña de cara a un posible plebiscito -aún falta que se vote en el Parlamento-, Bergara reflexionó: "Se discutió en 2019. Podemos avanzar en el terreno legal por la vía de delimitar la definición de hogar para habilitarlos donde no sean estrictamente hogares, que sean lugares donde se comercializa o almacena droga". Interrogado sobre las bocas de venta de drogas que funcionan dentro de hogares, respondió: "Habrá que ver cómo se aborda ese tema. No hay medidas mágicas. El allanamiento nocturno per se no va a resolver los problemas".