"Hay una operación política, pero no es por política, es por plata", dijo Mujica sobre la acusación falsa contra Orsi

El expresidente José Mujica retomó las actividades de campaña electoral este sábado tras haber comenzado el tratamiento de radioterapia por el cáncer de esófago que se le diagnosticó. El lugar elegido fue Florida.

El propio exmandatario explicó que la “mateada” organizada por la lista 609 en Florida fue su primera actividad política desde que comenzó con radioterapia: explicó que recibió la autorización del médico, pero que le recomendó no tener contacto físico con la gente.

“Me empezaron a tratar. Todos los días tengo radiación en la panza. Yo le voy a dar. No puedo pasarme de la raya. No puedo hacer ya cinco o seis actos”, dijo, y agregó: “Salí hoy y ahora me voy para casa a tomar mate y quedarme tranquilo”.

En tanto, consultado sobre la falsa acusación contra el precandidato Yamandú Orsi y las derivaciones judiciales que terminaron con la denunciante condenada y con la exmilitante nacionalista Romina Celeste imputada, Mujica dijo que detrás hay una operación política, pero que los implicados actúan por dinero.

¿Es una operación política? “No cabe duda”, respondió. “Hay operación política, pero no es por política, es por esto -e hizo un gesto en relación a dinero-.” “Hay gente que está mascando plata”, agregó.