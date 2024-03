"He sido muy feliz": Tota cumplió 104 años y lo celebró junto a sus compañeras y funcionarias del residencial

En el cumpleaños hubo pizzas, tarta de jamón y queso y una torta decorada especialmente.

Según el último censo, en Uruguay viven más de 800 personas de más de 100 años. Una de ellas es Clementina Sosa, conocida como "Tota", que nació el 20 de marzo de 1920 en Montevideo y este miércoles celebró sus 104 años en el residencial en el que vive desde hace tres años.

En esta oportunidad, los Mariachis fueron la sorpresa de cumpleaños. "Me encanta, hace años, desde soltera que los conozco. Me gusta todo el baile, el tango, el vals, me encanta todo", expresó Tota a Telemundo.

En el cumpleaños hubo pizzas, tarta de jamón y queso y una torta decorada especialmente que la hicieron las funcionarias del residencial. "Es un placer poder tener una persona de tantos años y estar tan bien, porque está lucida y camina", comentó Claudia Gentilini, dueña del residencial Gerardo.

Tota contó que trabajó desde los 14 años como empleada doméstica. Se casó a los 18. Es viuda y tiene un hijo que vive en Buenos Aires. Dijo que su familia son los trabajadores del residencial y sus amigas que viven con ella

"He sido muy feliz, muy buena esposa, buena ama de casa, trabajadora, luchadora. Para mí todo está bien", indicó la cumpleañera.