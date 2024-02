"He tomado la decisión de no buscar la reelección ni ser candidato a presidente por el Partido de la Gente", anunció el diputado Daniel Peña

“La decisión que tomo no ha sido fácil, pero la encaro con alegría y sintiendo ya el entusiasmo que implica saber que me esperan nuevos desafíos”, indicó el diputado,

“Después de 25 años como legislador, he tomado la decisión de no buscar la reelección ni ser candidato a presidente por el Partido de la Gente”. Así comienza la carta que hizo pública en las últimas horas el diputado Daniel Peña, integrante del Partido de la Gente.

Peña, que tuvo fuertes cruces y diferencias en los últimos años con el entonces líder del partido, Edgardo Novick, se había finalmente consolidado como el referente del Partido de la Gente y había participado de varias instancias de reunión de la coalición de gobierno convocadas por el presidente Luis Lacalle Pou.

Ahora, en una carta fechada el 18 de febrero, pero publicada en redes en las últimas horas, Peña afirma que no competirá en las elecciones de 2024 y parece esbozar un alejamiento de la actividad política.

“Durante un cuarto de siglo, consagré mi vida al servicio público con total dedicación, esfuerzo y determinación, intentando aportar y contribuir en la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los uruguayos”, apunta Peña.

“La decisión que tomo no ha sido fácil, pero la encaro con alegría y sintiendo ya el entusiasmo que implica saber que me esperan nuevos desafíos”, indica el diputado, y concluye: “Seguiré comprometido con el bienestar de Uruguay desde donde me encuentre”.