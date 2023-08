Heber contradijo a asociación de jueces: "Tenemos menores con tobilleras" y afirmó que no existe acuerdo para no colocarlas

"Si el juez determina que se tiene que poner tobillera, la ponemos a quién determina el juez, sea menor o mayor", dijo el ministro.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, contradijo este miércoles al presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Leonardo Méndez, que el martes habló de un acuerdo entre la Justicia y el ministerio para no colocar tobilleras electrónicas a los menores de edad involucrados en casos de violencia de género, en medio de la discusión por la no protección de Valentina Cancela, adolescente de 17 años asesinada la semana pasada por su exnovio de la misma edad.

"Tenemos menores con tobilleras. Las acordadas son propias del Poder Judicial, no involucran al Ministerio del Interior. Si el juez determina que se tiene que poner tobillera, la ponemos a quién determina el juez, sea menor o mayor", dijo Heber en rueda de prensa.

Sus palabras difieren a las de Méndez, que en entrevista con Telemundo el martes dijo: "Existe una norma reglamentaria dictada por la Suprema Corte de Justicia en coordinación con el Ministerio del Interior, institución encargada del monitoreo de estos dispositivos, que entre otras características establece que debe ser a personas mayores de 18 años".

Además, el representante de los jueces dijo que aquellos magistrados que pese a lo acordado exigen que menores usen tobillera, se ven enfrentados al Ministerio del Interior que no las coloca. "El ministerio amparado en la norma reglamentaria no los coloca, pese a que el juez se funda en la misma ley, en la Constitución y en normas de derecho internacional; no se obtiene esa colaboración de parte de la cartera", remarcó.

¿Existe tal acuerdo con los jueces? "No. Desde que estoy en el ministerio no conozco eso. La acordada es interna del Poder Judicial", reiteró el ministro.

Además, Heber insistió en que actualmente la Policía cuenta con 156 tobilleras que no están siendo usadas. "Tenemos 1.700 y si tenemos que ampliar para dar más protección, ampliaremos. Hasta ahora no porque hay sin usar. Pero si la Justicia determina que usemos las 156 que hoy están a disposición, no importa si son mayores o menores, tendremos que ampliar para tener las garantías de que los violentos no se acerquen a las víctimas", planteó.