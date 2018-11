Heber criticó el gasto que implicó la construcción del Antel Arena: “Con esa plata haríamos un Hospital de Clínicas nuevo”

Por su parte, el senador Pablo Mieres reiteró que interpelará a la ministra de Industria por el tema.

El presidente Tabaré Vázquez dijo que el Gobierno está “haciendo las cuentas” para saber cuánto costó la construcción del Antel Arena, inaugurado en las últimas horas. La cifra que se anunció inicialmente era de 40 millones de dólares, pero luego pasó a ser el doble.

Frente a esta situación, legisladores de la oposición criticaron duramente lo hecho por el Gobierno.

En este sentido, el senador nacionalista Luis Alberto Heber apuntó:

“Con esa plata haríamos un Hospital de Clínicas nuevo, digo esto para tomar dimensión de lo que estamos gastando. No estamos en contra de la obra en sí, pero no se nos puede decir ahora que salió el doble y no darnos explicaciones de por qué, y hacer caso omiso a las observaciones del Tribunal de Cuentas. Es totalmente rechazable la instrumentación de esto”.