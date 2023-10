Heber destacó cifras de delitos en el trimestre y, tras recordar promesa electoral de Tabaré Vázquez, dijo que rapiñas bajaron "casi un 30%"

"Comparado con el año pasado estamos muy bajo y ni que hablar con respecto al 2019", dijo el ministro.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó este jueves las cifras de delitos del tercer trimestre del año que fueron publicadas esta mañana por la cartera. Tal como se informó, se registra una baja de 12,6% en los homicidios, de 8% en las rapiñas y de 5,2% en los hurtos en comparación con el mismo periodo del 2022.

"Comparado con el año pasado estamos muy bajo y ni que hablar con respecto al 2019", dijo en rueda de prensa desde Fray Bentos (Río Negro), aunque luego matizó: "Pero es el trimestre. No podemos decir que eso se pueda generalizar en el año. La mejor medida es mirar el año (completo). Todavía falta otro trimestre. En enero tendremos las cifras para decirle a la población de cómo estamos en relación a los años anteriores".

Heber hizo foco especialmente en la baja en las denuncias de rapiñas en el trimestre y eligió hacer una comparación con el mismo periodo del 2019, el último año de la gestión frenteamplista.

"La rapiña en todo el país casi en un 30% con respecto al 2019 (N de R: cayó en esa comparación un 28%). Es una cifra alentadora. Esto fue lo que prometió el presidente Tabaré Vázquez, pero no solo no bajó, subió un 50%. No cumplió abatir el 30% de rapiñas, sino que subió un 50%. Si nosotros, sin promesas de bajar, en estos años podemos llegar a una cifra cercana al 30% (de caída), no solo suben, sino bajan", valoró.

Heber hace referencia a una promesa de campaña del exmandatario frenteamplista de cara a las elecciones de 2014. "Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas y, en cinco años, reducir el número de hurtos y rapiñas en un mínimo de un 30%. Y vamos a cumplir", dijo Vázquez en campaña electoral.

Heber aseguró que el gobierno transita "el camino correcto" y que "no se puede cambiar el camino como sugiere la oposición".

"Quizá queramos mejores resultados, estamos de acuerdo. Antes se festejaba que crecía poco, ahora bajan. No festejamos porque no llegamos a los números que nos autoimpusimos en la gestión", finalizó.