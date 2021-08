Heber destacó "profesionalidad" de la Policía y agregó: "En épocas de pandemia actuó mejor que antes"

El ministro del Interior consideró que "los resultados son mejores" en relación a la baja de los delitos, si se compara los que hubo el primer semestre de este año con los que se registraron en el mismo período de 2020.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, participó este martes de la asunción del nuevo jefe de Policía de Florida, José Manuel Azambuya, tras el fallecimiento de Ruben Saavedra en un siniestro de tránsito semanas atrás.

En ese marco se refirió en rueda de prensa a la baja de los delitos en el primer semestre de este año, en relación al mismo período del año pasado.

"Los resultados son mejores. Y nos estamos comparando con esta administración, ya no con la otra administración, si no con nosotros mismos", afirmó Heber.

"Todo apunta a que al llegar el fin de año podamos tener cifras que incluso bajen aún más de lo que venimos bajando: rapiñas, hurtos, asesinatos", agregó.

El ministro del Interior se refirió a los procedimientos que realizan los funcionarios policiales y a las dificultades para desarticular bocas de venta de drogas.

"La Policía tiene que conseguir pruebas. No es solamente que a veces un vecino diga 'todo el mundo sabe que en esa esquina venden pasta base', porque de noche no podemos entrar porque no tenemos allanamientos nocturnos, tenemos que vigilar y cuando se vigila también se dan cuenta. Es una tarea de inteligencia que el nivel de profesionalidad de la policía me está dando satisfacción", dijo Heber.

"Hemos crecido en el número de formalizados y condenados. Quiere decir que en épocas de pandemia la Policía actuó mejor que antes. Busquen la razón que fuere. Lo cierto es que la policía tuvo más formalizados y más condenados", consideró.

El sistema penal establece que es la Fiscalía la que comienza la investigación de hechos denunciados por la presunta comisión de un delito y lo hace "con el auxilio de la Policía", según establece la página de la Fiscalía. Es decir que los funcionarios policiales en esos casos actúan bajo las órdenes de los fiscales actuantes.

Tras una investigación preliminar, que consiste en la obtención de evidencia que sustente el inicio de un proceso penal contra una persona, los fiscales presentan la formalización a la Justicia, que es una comunicación que se entrega si surgen elementos objetivos de que ha ocurrido un delito. "Esto no quiere decir que la persona sea la culpable, eso se decidirá solamente mediante la sentencia de condena ya sea que se tramite por el juicio abreviado o juicio oral", indica la Fiscalía.