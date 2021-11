Heber dijo que el hombre de 72 años que le disparó a su vecino pensando que era un ladrón no se podrá amparar en la legítima defensa

El ministro del Interior explicó que quien disparó no tenía ninguna amenaza

Luego de comparecer en Comisión, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que el hombre que le disparó a un vecino pensando que era un delincuente no se podrá amparar en la legítima defensa. El hecho ocurrió este martes, en el barrio Peñarol, cuando un hombre de 72 años le efectuó un disparo a un joven de 28 que estaba en el techo.

"La LUC justamente no ampara eso. La LUC establece que uno se pueda defender. Aquí no hay legítima defensa, si la persona estaba en la azotea y la persona que vivía en la vivienda disparó, no tenía ninguna amenaza", explicó Heber.

Puso como ejemplo que si el joven hubiera bajado a la casa del hombre de 72 años para asaltarlo, "se puede defender". "Pero no era el caso, por lo tanto no está amparado en la LUC", agregó el ministro.

El fallecido perdió la vida en el lugar, luego de recibir un balazo que le provocó una herida en la cabeza. El herido, según pudo constatar Telemundo con fuentes policiales, tenía antecedentes penales.