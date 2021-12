Heber dijo que están "muy alertas" para que el 31 de diciembre "no se repita un fin de año sangriento" 

El secretario de Estado también se refirió a los siete homicidios de Navidad: "En uno de ellos hay bandas, en los otros son problemas y riñas familiares que uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro", dijo.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró este martes que en la cartera están "muy alertas" para que el 31 de diciembre "no se repita un fin de año sangriento". El secretario de Estado dijo que lo "desveló" el total de siete homicidios registrados entre Nochebuena y Navidad, algunos de ellos perpetrados por familiares o vecinos.

"Claro que preocupa, ¿cómo no va a preocupar? En una fiesta navideña siete homicidios es algo que a mí me desveló. De los siete hay cuatro aclarados y tres en los que estamos en investigación. En uno de ellos hay bandas, en los otros son problemas y riñas familiares que uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro", dijo en rueda de prensa.

"Pero la vida es como es y lamentamos mucho estos decesos y estos homicidios, que nos ponen más alertas a la hora de tener que prevenir, con la aclaración de que es muy difícil prevenir un asesinato en estas cosas", agregó.

Heber mostró especial preocupación por el asesinato de un hombre de 47 años, a quien le dispararon cuando estaba en la vereda del barrio Peñarol. Dijo que estos casos casos "sin un móvil aparente" son los que concentran la atención del Ministerio del Interior, y dijo que están atentos a que no haya "represalias" por los crímenes vinculados al enfrentamiento entre bandas.

"Naturalmente esto nos preocupa mucho y queremos prevenir esto con presencia", dijo. Este martes se anunció la incorporación de 70 oficiales y 447 agentes a la Policía de Montevideo, para reforzar el trabajo en verano. Esta acción también se replicó o replicará en Rocha, Maldonado, San José, Canelones y Colonia.

A su vez, reconoció que el enfrentamiento en las cárceles concita otro foco de atención. "Tenemos problemas a fin de año en la convivencia, producto de las fiestas –o no sé cuál es la razón, quizás alguien que sepa más pueda darla– y en los penales", afirmó.

Heber planteó que en las cárceles, la droga, el hacinamiento y la lejanía de la familia generan "mucho nerviosismo y mucho enfrentamiento". Uno de los siete asesinatos registrados en Navidad fue en la Cárcel de Conventos, pero el ministro dijo hay un "total respaldo" hacia las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

"No tenemos ninguna observación que hacer las autoridades del INR, lo que sí decimos es que tenemos que ir mirando los casos y decir si existe responsabilidad o no", dijo.

Heber contó que se abrieron 300 vacantes dentro de esta institución y si bien se anotaron cerca de 1.200 personas, no pueden llenarlas porque muchas terminan retirándose.