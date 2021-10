Heber dijo que exjefe de Policía de Río Negro "es un gran jefe" y que aceptó su renuncia por "errores en el procedimiento"

El ministro del Interior dijo que el exjefe de Policía de Río Negro, que renunció tras ser acusado de encubrir a un policía investigado por abusar sexualmente de su sobrina, "ha actuado con una gran gestión en el departamento",

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que Martín Botto, exjefe de Policía de Río Negro, "es un gran jefe". El policía retirado renunció este lunes tras ser acusado de encubrir a un oficial imputado por presuntamente haber abusado sexualmente de su sobrina de 8 años.

"El jefe de Policía de Río Negro fue y es un gran jefe, ha actuado con una gran gestión en el departamento, pero hubo errores en el procedimiento que se pagan, lamentablemente", sostuvo el secretario de Estado en rueda de prensa este martes.

Heber dijo que le aceptó la renuncia a Botto “por los hechos y por cómo se dio ese procedimiento”.

Según informó La Diaria, Botto no habría aplicado el protocolo del Ministerio del Interior que correspondía luego de que el policía fuera denunciado por abuso sexual.

El policía imputado permanecerá apartado del cargo y no cobrará en tanto no se expida la Justicia. "Lo separamos del cargo, le retuvimos sus haberes y está a disposición de la Justicia, y hasta que no resuelva la Justicia no vuelve a la institución policial", explicó Heber.

El Ministerio del Interior comunicó este lunes la renuncia presentada por Botto.