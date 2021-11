Heber dijo que "preocupa" el incremento de homicidios, pero esperará "a fin de año" para "mirar" las cifras

El ministro del Interior fue consultado por el enfrentamiento entre bandas y el aumento de la violencia.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que le preocupa el incremento de los homicidios registrado en los últimos días, pero esperará a fin de año para hacer un balance de las cifras.

"Ha habido un incremento de homicidios. Es notorio, nos preocupa. Pero nosotros el tema de las cifras lo vamos a mirar a fin de año. Ahora queda el último trimestre; nosotros cada tres meses hacemos la evaluación e informamos a la prensa", afirmó el secretario de Estado este jueves en rueda de prensa, consultado por el enfrentamiento entre bandas en la zona de Marconi y Las Acacias.

Las últimas cifra oficiales mostraron que en el trimestre julio-setiembre los homicidios aumentaron (3,8%) en la comparación interanual.

"Los números todos están cayendo, lo que muestra una tendencia. Vamos a ver en estos últimos tres meses. No se puede ver por semana, no se puede ver por día ni se puede ver por mes. Nosotros hemos optado por tres meses, y después vamos a tener el año completo. Ahí vamos a poder comparar 2019, 2020 y 2021", agregó.

Heber dijo que en enero podrán presentar una ficha con datos concretos sobre cuántos delitos registró el Ministerio del Interior. Sin embargo, relativizó la importancia de los números en el balance de su gestión.

"Las cifras son cifras. Siempre he dicho que nosotros no nos atamos, en un mes nos puede dar una situación mejor en el combate a la rapiña o peor. Y en otros meses nos da peor en homicidio", dijo.

Y añadió: "Las cifras son tendencias, por eso yo no me quedo con los números solamente. Acá lo que se precisa es más presencia policial. El trabajo del ministerio es tratar de tener más vacantes para que haya más policías, para que custodien más a la población para prevenir el delito. Muchas veces lo que se evita no se ve".

Por otra parte, defendió el trabajo de la cartera en el combate al narcotráfico. "Hemos dado golpes duros a las bandas que han generado la desarticulación o debilitamiento de las mismas. Pero lo que pasa en este tema es que, cuando existe mercado y gente que consume, rápidamente se sustituye una banda por la otra. Se pleitean, se pelean el espacio", dijo.