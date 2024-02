Heber dijo que Uruguay no debería reconocer el resultado de la elección en Venezuela y que el FA está "escurridizo de decir que hay una dictadura"

El senador consideró "horrible" que "un partido que dice ser democrático, como el Frente Amplio, no se juegue a condenar unas elecciones truchas".

El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber sugirió este viernes que el gobierno uruguayo no reconozca los resultados de las elecciones en Venezuela en caso de que se mantenga la inhabilitación de la principal aspirante opositora, María Corina Machado.

"Claro que sí", respondió el ministro a Telemundo al ser consultado si se debían desconocer los comicios que se realizarán en una fecha aún no estipulada de este año. "Había un pacto, el pacto de Barbados, que se violó. Por tanto no hay garantías de votar libremente para el pueblo venezolano. No es una democracia, es una dictadura", enfatizó el presidente de la comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

El pacto de Barbados fue un acuerdo alcanzado por representantes del gobierno y la oposición en que se establecieron bases para brindar garantías al proceso eleccionario. Entre otros puntos, se resolvió que ambas partes "reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley".

El exministro del Interior también fue crítico con el Frente Amplio: "Acá hay partidos políticos que están escurridizos en decir claramente que es una dictadura y hay que condenarla". Consideró "horrible" que "un partido que dice ser democrático, como el Frente Amplio, no se juegue a condenar unas elecciones truchas".

El canciller Omar Paganini resolvió horas atrás llamar en consultas al embajador en Venezuela, Eber Da Rosa. "Es una situación grave en las relaciones diplomáticas con Venezuela. Es pertinente lo que hace el gobierno y el canciller. En un proceso de elecciones democrática la candidata opositora ha sido descartada y sacada de la carrera. Se suma a lo que el propio presidente Maduro dijo en un discurso: 'acá va a ganar el gobierno por los buenas o por las malas', ¿como por las malas? No podemos estar en silencio con esto", cerró el legislador.