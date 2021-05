Heber: fuga de Morabito fue “papelonesca”, pero su recaptura “reivindica a Uruguay a nivel internacional”

El fiscal de Corte confirmó que Rocco Morabito será extraditado a Italia y no pasará por Uruguay.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, encabezó este martes una conferencia de prensa sobre la recaptura del mafioso italiano Rocco Morabito en Brasil, ocurrida este lunes.

Acompañado por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, Heber reivindicó la labor de las autoridades uruguayas en la investigación para dar con el paradero Morabito, fugado en 2019 de la ex Cárcel Central.

El ministro de Interior aseguró que la fuga "fue papelonesca para nuestro país" y que "la captura reivindica a Uruguay a nivel internacional".

"El trabajo silencioso y metódico, que llevó a la Policía y la Fiscalía fueron los que lograron la ubicación de este delincuente en Brasil", indicó el ministro del Interior, y aseguró que esto fue reconocido por las autoridades italianas.

Por su parte, el fiscal de Corte confirmó que Rocco Morabito será extraditado a Italia y no pasará por territorio nacional: "Uruguay no va a solicitar la extradición en este momento para no obstaculizar el trámite de extradición a Italia, que es donde ha cometido los delitos más graves".

Además, Díaz reivindicó el trabajo del exministro Jorge Larrañaga, fallecido este sábado: “Larrañaga siempre estuvo muy preocupado por este tema. Siempre estuvo encima de él y es importante hoy recordarlo y reconocerlo”.

Por su parte, el fiscal Lackner fue consultado sobre la investigación de la fuga del mafioso, que involucra, entre otros, a 15 policías. En este sentido, anticipó que “habrá novedades en los próximos días” y que la Fiscalía "se está preparando para judicializar la investigación".

Lackner aseguró que la Justicia "priorizó" avanzar en la captura del delincuente, para luego abocarse a la investigación nacional.

“La opinión pública cuando revelemos los detalles va a encontrar la justificación de por qué la demora. La única forma de poder avanzar es hacerlo con discreción”, expresó.