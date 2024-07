Heber presentará proyecto de ley para que dormir en la calle sea delito; aplica para casos de reincidencia, dijo

Entre los aspectos que contempla ese proyecto de ley, dijo, se incluye “la posibilidad de hacer un Instituto de Dignidad y Oportunidad Humana”, para “internar a esa persona, de modo tal de poder empezar una recuperación mayor”.

El senador nacionalista Luis Alberto Heber insiste con su propuesta de que dormir en la calle pase a ser un delito, pese a que el candidato presidencial de su partido, Álvaro Delgado, afirmó que no la integrará al programa de gobierno que se pondrá a consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones. El legislador presentará la iniciativa como un proyecto de ley, que incluirá la creación de un “Instituto de Dignidad y Oportunidad Humana”.

Este miércoles, el exministro del Interior aseguró que su iniciativa no busca que la prohibición de dormir en la calle sustituya la actual falta que existe para pasar a ser un delito, sino que la figura delictiva pasaría a aplicarse en casos de “reincidencia”.

“La medida no es sustituir la falta, sino para cuando hay una reincidencia. Hoy lo que sucede es que es una falta el dormir en la calle; además, hay penas por la Ley de Faltas, como trabajo comunitario. ¿Qué pasa en la realidad? Nada de eso. La Policía y el Mides lo levantan, lo llevan a un médico, lo llevan a un refugio para dormir y esa persona dice que no entra al refugio, y no se lo puede obligar”, dijo Heber en el programa Desayunos Informales.

“Esa falta sigue siendo la primera instancia, no se deroga. Pero si reincide esa persona, si vuelve al lugar de donde se lo desalojó, es un delito. Eso busca que cumpla efectivamente la pena de trabajo comunitario. Si se reincide por tercera vez habrá penas de prisión, de 30 a 90 días”, indicó.

Heber señaló que ya tiene un proyecto de ley redactado y que el principal objetivo es “defender al vecino”.

Entre los aspectos que contempla ese proyecto de ley, dijo, se incluye “la posibilidad de hacer un Instituto de Dignidad y Oportunidad Humana”, para “internar a esa persona, de modo tal de poder empezar una recuperación mayor”.

“Yo no estoy criticando el trabajo del Mides, digo que tenemos que darle respuestas a los vecinos que están hartos. Si una persona reincide por tercera vez, ahí sí que entre en una prisión con un grado de atención para tratar su adicción si tiene que ver con eso. El Estado tiene una norma que prohíbe dormir en la calle y no se cumple. Lo que planteo es una solución en donde compulsivamente los llevamos, no pueden elegir si van o no al refugio”, afirmó.