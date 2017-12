Heber quiere proponer un proyecto de ley para poder usar armas contra delincuentes dentro de los domicilios y siempre sea legítima defensa

El senador del Partido Nacional consideró que en Uruguay no pueden existir más de 20.000 rapiñas por año y que esa cifra debe bajar dramáticamente:

“Nuestra legislación es insuficiente. Tenemos que endurecer las penas y apoyar más a la Policía. La Policía no se siente apoyada a la hora de reprimir el delito. Siempre que hablamos de legítima defensa cuando actúa la Policía dicen ‘es partidario del gatillo fácil’. Yo no soy partidario del gatillo fácil, la pistola la tiene de adorno el policía porque no la puede sacar nunca”.