Heber reconoció que “ha habido un crecimiento importante” de homicidios “en estos días”

El ministro de Interior aseguró que muchos están vinculados a la lucha por el "dominio territorial de gente vinculada al narcotráfico", pero aseguró que "no hay que minimizarlo".

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reconoció este jueves que ha habido un “crecimiento importante” de los homicidios en los últimos días, pero aclaró que la cartera no analiza la cantidad de crímenes por semanas, sino de forma trimestral y anual.

“Lamentablemente tuvimos unas semanas donde se acumularon muchos homicidios por distintas razones. Aunque sean por dominio territorial de gente vinculada al narcotráfico no nos parece minimizarlos. Por el contrario, tener la alerta de que ha habido un crecimiento importante en estos días”, dijo en rueda de prensa.

El jerarca marcó al norte del país como problemático en este sentido, y se focalizó en Rivera, donde ha habido seis homicidios en lo que va del año. Cinco de ellos, indicó, están vinculados a la “penetración de bandas criminales internacionales, sobre todo brasileñas, que ingresan al país”.

“Hay preocupación y estamos atentos a cómo defendernos. Vemos mucha permeabilidad en la frontera seca”, dijo.

Por otra parte, Heber añadió que hay “situaciones que no se comprenden” y que generan “una mayor investigación”, como casos de “comerciantes que no hacen denuncias” de robos. “Es extraño”, dijo sobre estos casos, aunque no especificó a qué robos se refería ni qué podría significar la ausencia de denuncia.

En los últimos días se registraron varios homicidios.

En la tarde de este miércoles un hombre de 24 años fue asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Belvedere. El fallecido, que tenía antecedentes penales por rapiña, caminaba por la zona cuando apareció un auto y lo atacaron. Desde allí fue trasladado primero al Centro Coordinado del Cerro y luego al Hospital Maciel, donde falleció.

También el miércoles, un adolescente de 15 años fue asesinado de varios disparos en la zona de Cerro Norte en la tarde de este miércoles. La Policía recibió la denuncia de que había una persona en la calle herida de arma de fuego. Cuando llegaron el cuerpo ya había sido trasladado por vecinos al Centro Coordinado del Cerro.

El lunes se produjo, en tanto, un homicidio en el barrio Santa Catalina de Montevideo. Según el relato de los testigos, tres amigos se encontraban jugando al pool en un bar ubicado en la calle Rubén Darío, cuando sobre las 00:15 deciden salir del lugar. Uno de ellos se subió a su auto y los otros dos a una moto. A pocos metros de allí, los jóvenes en moto fueron atacados por dos personas en otra moto, que les dispararon varias veces. El conductor del auto los llevó hasta un centro de salud, donde se constató el fallecimiento del joven de 22 años por una herida de arma de fuego en el tórax y otra en el brazo.