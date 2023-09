Heber se mostró de acuerdo con recurso de la Justicia respecto a Cárcel de Mujeres; dijo que se está trabajando pero que "el Estado es lento"

"Entiendo los recursos de habeas corpus, no entiendo por qué no se planteaban antes cuando la situación había explotado", apuntó el ministro.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se mostró de acuerdo con la resolución de la Justicia que condenó a la cartera a realojar a presas de la Cárcel de Mujeres de aquellos sectores con mayor nivel de hacinamiento. "Nosotros tenemos una iniciativa al respecto para ampliar la PPP (Participación Público Privada) de Punta de Rieles. Estamos en una discusión con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que hizo una serie de preguntas y las estamos contestando", explicó en rueda de prensa este martes.

Según el jerarca, de resolverse esto "rápidamente" podrán empezar a construir una cárcel con cerca de 650 plazas y no usar la Unidad 5, que "es un hospital y que no tiene las condiciones como para ser un centro de reclusión".

"Mantendríamos la Unidad 9, que es madres con hijos, y nuestra idea es mudar con un pabellón separado de las otras, por supuesto, donde pueda albergar en condiciones dignas a las mujeres que están privadas de libertad en un módulo que nos gustaría empezar a construir ya", sostuvo Heber.

Pero el ministro lamentó que la ampliación de esta PPP, que se realizó en la administración anterior, "tiene sus tiempos". En este sentido, consideró: "A veces son tiempos lentos, el Estado es lento".

Más allá de esto, expresó: "Coincido con esas observaciones y con parte de la necesidad de construir una cárcel de mujeres acorde a lo que tiene que ser la dignidad, la recuperación y rehabilitación"."En forma rápida venimos campeando el tema porque tenemos una pesada herencia de esta situación y estamos tratando de albergar sobre todo en el interior (del país)", añadió.

Pese a mostrarse de acuerdo con el recurso judicial, aclaró: "Nosotros tenemos limitaciones. Si la Justicia se pronuncia de una manera estaremos hablando con la ministra de Economía (Azucena Arbeleche) al respecto y con la Oficina de Planeamiento para acelerar los tiempos".

Heber recalcó que no pueden "construir una cárcel de un día para el otro". "Me gustaría poder hacerlo, pero no lo puedo hacer. Y esos plazos de extremo cuidado en el gasto público lleva a detener las obras mucho más de lo que se haría en la actividad privada", afirmó.

Por otro lado, el ministro manifestó que han "recibido una situación muy caótica de la administración anterior, desastrosa". "Entiendo los recursos de habeas corpus, no entiendo por qué no se planteaban antes cuando la situación había explotado", apuntó.

"Ahora estamos tratando de construir y de generar dignidad en la reclusión. Hemos hecho un plan para que la gente trabaje y tenga ocio en las cárceles. Estamos estableciendo un plan educativo y cultural en las cárceles con la ANEP. Estamos haciendo lo que podemos y al mismo tiempo construyendo nuevos centros", concluyó.