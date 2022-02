Heber sobre caso Schiappacasse: "Si hay un policía vinculado vamos a ser muy duros porque enchastra el uniforme"

El ministro reiteró que el operativo de inspección que posibilitó la detención del futbolista fue gracias a la LUC, pese a que la fiscal del caso aseguró que la ley "no tuvo nada que ver".

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró este lunes por la noche en rueda de prensa que si se comprueba que había un policía vinculado a los negocios ilegales que se le imputan al futbolista Nicolás Schiappacasse será castigado de forma "muy dura".

Consultado sobre los mensajes del celular del deportista que indican que un efectivo le ofreció dos armas, el secretario de Estado respondió: "Somos los más interesados en investigar a fondo. Tenemos que dar el ejemplo y si hay un policía que tuvo un vinculación en estos operativos vamos a ser muy duros porque enchastran el uniforme y comprometen a toda la institución policial, que es honrada y honesta y no se lo merece".

Uno de los chats que aparecieron en la pericia del celular y que leyó la fiscal Carolina Dean en la audiencia de formalización decía: "Me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá. Me la deja a US$ 1.000 creo", junto a dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas, una marca Glock y otra marca Brownie. Schiappacasse adquirió una de ellas por US$ 1.200.

El amigo de la madre del deportista resultó ser un agente, que fue incluido entre los indagados en las últimas horas por este chat.

LUC sí, LUC no

El ministro reiteró que la inspección que permitió detener al futbolista fue posible gracias a nuevas disposiciones generadas por la ley de urgente consideración (LUC).

"Gracias a la LUC se pudo hacer los controles y gracias a estos controles se descubrió que había un arma ilegal que iba a no se sabe qué destino", declaró.

Días atrás, la fiscal del caso aseguró al portal 25Siete Noticias que "el futbolista fue detenido junto a otros 100 vehículos". "Nada tiene que ver la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el control de ruta que se hizo pasando el peaje Solís”, dijo.