Javier Miranda dejó la presidencia del FA: "Hemos cumplido un ciclo"; Ricardo Ehrlich asumió como presidente interino del Frente Amplio

Este sábado terminó la conducción de Javier Miranda, quien había asumido la presidencia de la coalición de izquierda en 2016.

Ricardo Ehrlich, el exintendente de Montevideo y exministro de Educación y Cultura, asumió este sábado la presidencia interina del Frente Amplio, luego de que diera un paso al costado Javier Miranda, quien había asumido la conducción de la coalición de izquierda en 2016. La candidatura fue aprobada por el Plenario Nacional del FA.

El 5 de diciembre se realizará la elección de las autoridades partidarias, luego del Congreso Nacional de octubre. "Hemos cumplido un ciclo, una etapa en el proceso de la conducción política del Frente Amplio", dijo Miranda en su discurso de despedida.

El presidente en retirada dijo que tras su mandato y la campaña de recolección de firmas contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), "queda una fuerza política templada, que junto al movimiento social desafía una vez más al poder de la restauración neoliberal, conservadora y reaccionaria". "Una fuerza política de pie, fortalecida, que reivindica su vocación de alternativa de proyecto político solidario, transformador y progresista", afirmó.

Miranda dijo que en estos cinco años intentó "contribuir junto a otros muchos al fortalecimiento de esta fuerza política en distintos aspectos". "Con alegrías, con sinsabores, siempre con dedicación y compromiso leal", valoró.

"Creo que es necesario revisar la conducción, sin que desde luego signifique recortar espacios de participación", dijo Miranda.

Ehrlich, en tanto, dijo: "Realmente estoy emocionado. No esperaba estarlo pero estoy muy emocionado". "Lo primero es lo primero. Lo que debo agradecerles es la confianza, no es algo menor, que valoro enormemente, y es una responsabilidad importante", expresó.

El presidente interino dijo que de aquí al futuro el Frente Amplio enfrenta tres grandes desafíos: la perspectiva de género, la participación de los jóvenes y la conformación de una agenda común entre la capital y el interior.

"Hay temas que son de agenda y hay temas que son de perspectiva", valoró el exintendente, quien dijo que "el tema de género no es un tema de agenda, es un tema de perspectiva". "No es un tema de agenda, no es un tema de aritmética, es mucho más que eso", dijo.

Este tema estuvo sobre la mesa en los últimos días, luego de que el sector PAR denunciara la falta de paridad en la elección del sucesor de Miranda.

Ehrlich luego se refirió a los jóvenes frenteamplistas. Explicó que hay una "juventud biológica, que es imprescindible, y una juventud de las ideas, a la que en general le pasa lo mismo que a las articulaciones con la artrosis, que se dan con el tiempo, pero no necesariamente".

"Solemos hablar del interior, de que tenemos que hacer agendas para el interior, y ya ahí estamos planteando mal el tema: no se trata de tener una agenda para el interior, se trata de tener una agenda para todo el país, un proyecto integrado, donde la fuerza política esté viva, piense, en todos los rincones", dijo.