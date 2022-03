"Hemos tenido mucho diálogo y pocos acuerdos", dijo el presidente del FA tras votar en el referéndum

Fernando Pereira subrayó que no hablar con la oposición implica dejar a la mitad de los uruguayos fuera de las discusiones.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, aseguró que un triunfo del "Sí" no implicaría otras cosa que la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“No es una elección de mitad de periodo. Si se derogan los artículos, ese es el efecto que se produce. No se lauda la gestión del gobierno”, dijo Pereira tras sufragar en la Escuela Nº28 República de Panamá del barrio La Blanqueada.

"El presidente (Luis Lacalle Pou) tiene que entender señales que son claras en relación a que no hay consenso sobre determinados temas, como vienen mostrando las encuestas y hoy veremos los resultados", comentó.

Sobre la posibilidad de que el mandatario convoque a la oposición, Pereira dijo: "Si no hablan con el FA no hablan casi con la mitad del país. Pueden tomar esa decisión, de hecho en algunos temas la han tomado. Es una opción. El que gobierna es Lacalle Pou y es mano. Nosotros vamos a estar siempre abiertos al diálogo".

No obstante, Pereira cree que las instancias de diálogo entre el oficialismo, la oposición y la sociedad civil no han redundado en resultados concretos. "Dialogar socialmente implica intentar llegar a acuerdos. Hemos tenido mucho diálogo y pocos acuerdos. De hecho, nosotros somos de los que creemos que no se puede legislar con este tipo de instrumentos", afirmó en referencia a las leyes de urgente consideración.

Por otra parte, el expresidente del Pit-Cnt señaló un caso concreto donde entiende que será necesario convocar a representantes de muchas áreas de la sociedad: la reforma de la seguridad social. A su juicio, esta discusión requerirá un "diálogo social que va mucho más allá de los expertos", como los que integran la Comisión de Expertos en Seguridad Social que eleva recomendaciones al Poder Ejecutivo.