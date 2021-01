Henry Cohen dijo que al GACH le preocupa la situación educativa pero que las escuelas serán lo último en cerrar y lo primero en abrir

La pandemia en Uruguay está en un momento de crecimiento sostenido y Henry Cohen dijo a Informativo Carve que para saber qué pasará el mes que viene hay que ver cómo se desarrolla la pandemia en lo que queda de enero.Cohen: En ningún momento hemos recomendado medidas de confinamiento, son medidas extremas. En las que […]

La pandemia en Uruguay está en un momento de crecimiento sostenido y Henry Cohen dijo a Informativo Carve que para saber qué pasará el mes que viene hay que ver cómo se desarrolla la pandemia en lo que queda de enero.

Cohen: En ningún momento hemos recomendado medidas de confinamiento, son medidas extremas. En las que se vería resentida la libertad del individuo, como cualquier medida extrema solo hay que tomarla en circunstancias que no se han dado hasta el momento.

En cuanto al comienzo de las clases, Cohen indicó que siempre hay preocupación por lo educativo en el grupo asesor.

Cohen: Las escuelas son lo primero en abrir y lo último en cerrar. Son lugares seguros, es un tema absolutamente prioritario. Estamos trabajando para proveer al Gobierno la mejor evidencia para la toma de decisiones. Será lo último que aconsejemos no abrir.

Ante la inminente llegada de vacunas, Cohen reflexionó sobre los médicos que dijeron que no se vacunarían. En una encuesta realizada por el GACH a 4.000 trabajadores de la salud, médicos y no médico, el 60 % respondió que lo haría, un 13 % que no y el resto espera más información.

Cohen: Me parece bien que esperen información, esa gente seguramente también va a decidir vacunarse. Se va a proporcionar la información, el personal de salud es esencial y es necesario que puedan hacerlo con confianza.