"Heredamos computadores muy viejas y vulnerables", dijo Heber tras hackeo de al menos 84.000 pasaportes electrónicos

El ministro confirmó la compra de un software seguro que no sea hackeado "fácilmente" y aseguró a la población que eso no va a volver a suceder.

Un posible hackeo afectó los datos de al menos 84.000 pasaportes electrónicos, pero las autoridades todavía no determinaron el origen ni el alcance de la intrusión.

El ataque fue en octubre de 2020 y se detectó en diciembre de ese año. Comprometió información de la Dirección Nacional de Identificación Civil vinculada a 84 mil carpetas de pasaportes electrónicos.

Este lunes en rueda de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que desde que tuvieron ese ataque llamaron a licitación y van a adjudicar en estos días.

Heber confirmó que tendrán un equipamiento nuevo en la Dirección Nacional de Identificación Civil de última generación. "Teníamos computadores muy viejas y vulnerables, eso es lo que heredamos", expresó.

Además, sostuvo que compraron un software seguro que no pueda ser hackeado "fácilmente". "Los hackers han violado en el mundo las últimas generaciones, permanentemente tenemos que hacer inversiones para proteger la información", manifestó.

El ministro agregó que no tienen datos de que se haya extraído información para otros fines. "Hasta ahora no hemos visto ninguna consecuencia sobre una información que es reservada", señaló. Por último aseguró a la población que eso no va a volver a suceder y "mucho menos" con la facilidad que se hizo en diciembre de 2020.