Hija del trabajador asesinado en Ta-Ta reclamó que "Heber conteste uno de los tantos llamados"

Giuliana Demestoy, una de las dos hijas de Marcelo Demestoy, el trabajador de Ta-Ta asesinado en el supermercado de Parque Rodó, realizó un descargó en su cuenta de Instagram y le reclamó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber que responda sus llamadas.

"Pido llegar a quien haga falta para que se comuniquen con nosotros su familia, si bien se encargaron de dar su pésame, nadie se ha vuelto a comunicar con nosotros como corresponde. Así que señor ministro @luisaheber le pido que usted o el oficial a cargo conteste uno de los tantos llamados que hemos hecho. Mi padre no es una conferencia de prensa ni una movida política", escribió Giuliana en una de las dos historias que subió a la red social en las últimas horas.

En el mismo sentido, pidió dejar de "enterarse las cosas por las noticias que sacan sin parar en la tele". "Necesito que nos comuniquen del caso", insistió.

Luego del crimen del lunes por la tarde, Heber brindó una conferencia de prensa el martes y este jueves en una rueda de prensa desde Rocha reiteró que la detención de los dos delincuentes que rapiñaron el supermercado "es cuestión de horas".

Giuliana también escribió palabras de homenaje a Marcelo: "Prometo recordarte siempre con las mejores de las sonrisas porque no había padre más ejemplar que vos, el amor que me diste y me enseñaste a brindar va a vivir por siempre dentro de mí".

"Escucho a la gente que realmente te conoce hablar de vos y se me llena el pecho de orgullo. Prometo tenerte presente en cada paso, si tan solo te hubiera tenido un poquito más conmigo todo sería mejor, pero no tengo dudas que estás bien donde sea que estés porque no había nadie que se merezca el cielo más que vos. (...) Te amo viejito, sos hermoso por donde se te mire", expresó.